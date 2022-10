Partielle Sonnenfinsternis in Riedlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Bild der partiellen Sonnenfinsternis entstand am Dienstag um die Mittagsstunde auf dem Vogelberg in Riedlingen. Der Mond schiebt sich ein kleines Stück vor die Sonne und bedeckt diese am oberen linken Rand. Teilweise schoben sich kleine Wolken ins Bild.