Parkplatzrempler beschäftigt die Polizei

Auf dem Parkplatz des „Marktkauf“ in der Daimlerstraße in ist es am Mittwoch gegen 12.30 Uhr zu einem kleinen Unfall gekommen. Während eine ältere Autofahrerin aus ihrem grauen Ford-Fiesta aussteigen wollte, parkte auf dem freien Platz daneben ein anderes Fahrzeug rückwärts ein. Dabei berührten sich die beiden Wagen leicht. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung offener Fragen sollte sich der Fahrer/die Fahrerin des rückwärts einparkenden Wagens beim Polizeirevier , Telefon 07371/9380, melden. Auch mögliche Zeugen könnten bei der Aufklärung helfen.