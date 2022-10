Ott und Kreutzer gewinnen ihre Spiele

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Riedlingen I verliert als Aufsteiger das Auftaktspiel gegen Berghülen I in der Schach-Bezirksliga zu Hause mit 3:5.

Markus Fauler spielte mit Weiß das angriffslustige Königsgambit, opferte einen Springer für zwei Bauern und drohte die Figur zurückzugewinnen, Hans Mangold konterte aber mit einem Zwischenschach, mit dem er Materialvorteil sichern und im Angriff zum Punktgewinn führen konnte.

Michel Sauter spielte mit Schwarz gegen Karl Kast Sizilianisch. Beide Spieler entwickelten ihre Figuren gut, eine ausgeglichene Stellung resultierte. Nach Abtausch mehrerer Leichtfiguren im Zentrum sah keiner der Spieler Gewinnmöglichkeiten, so dass sie sich auf Punkteteilung einigten.

Claudius Ott als jüngster Riedlinger spielte mit Schwarz gegen Thomas Schüle Caro-Kann. Er brachte seine Figuren auf starke Positionen am Damenflügel und gewann dann überraschend mit einer Springergabel einen Turm für einen Springer. Eine zweite Springergabel auf König und Turm entschied die Partie.

Mit einem schottischen Gambit erreichte Hassan Hafes eine sehr aussichtsreiche Stellung mit Angriff auf den schwarzen König. Peter Renz wehrte aber gewitzt alle Angriffe der weißen Schwerfiguren ab, im resultierenden Bauernendspiel wurden schließlich alle Bauern geschlagen – remis.

Gegen die skandinavische Verteidigung von Pablo Kopelmann erlangte Julian Kreutzer an Brett 2 mit Weiß Entwicklungsvorteil. Der schwarze König kam nicht zur Rochade, Kreutzer griff mit Türmen auf offenen Linien an, gewann entscheidend zwei Bauern und die Partie in gutem Stil.

Peter Schilling musste sich eines starken zentralen Angriffs von Jan-Christian Möller erwehren. Er wehrte die akuten Drohungen ab und lenkte in ein Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern ein, das oft Remischancen bietet, in dem aber doch Mehrbauern von Möller den Ausschlag gaben.

Thomas Kromer an Brett 1 geriet mit den schwarzen Steinen rasch in eine schwierige Lage, konnte sich im Verlauf befreien und ausgleichen, verpasste aber in komplizierter Stellung einen guten Zug, wonach Werner Benjamin ihn in einem schönen Königsangriff besiegen konnte.

Mahmoud Zyadah spielte mit Schwarz Sizilianisch gegen Markus Kloker, der seinen b-Bauern Zug um Zug nach vorne ziehen konnte. Zyadah musste im Endspiel einen Turm für ihn geben. Kloker verwertete den Vorteil dann zum nicht ganz unerwarteten Mannschaftserfolg für Berghülen.