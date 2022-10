Der RFV-Riedlingen lädt am Sonntag, 23. Oktober einen Orientierungsritt an. Teilnehmende Fahrer und Reiter erwartet eine Strecke von etwa 18 Kilometern durch die herbstliche Natur mit Spielen, die für Reiter und Fahrer geeignet sind.

Gestartet werden kann von 9 bis 11 Uhr an der Reithalle in Riedlingen. Die Startgebühr von 25 Euro beinhaltet ein Vesper und Getränk an der Pausenstation, sowie ein Essen und eine Anerkennung am Ende des Ritts.