Orgelschüler-Matinee in der Christuskirche

Am Sonntag, 29. September, gestalten ab 10.30 Uhr fünf Orgelschülerinnen- und Schüler eine Matinee in der Christuskirche in Riedlingen.

Im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst spielen Melanie Buck und Ina Kraus aus Riedlingen, Tatjana Olenburg aus Altheim und Jael Kiefer und Tobias Klessinger aus Biberach freie und choralgebundene Orgelwerke unter anderem von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Max Reger. Melanie Buck und Jürgen Berron spielen zum Schluss der Matinee zusammen eine Komposition für Orgel zu vier Händen und Füßen von Franz Lachner. Die Komposition ist unter folgenden Umständen entstanden: 1828 wurden Franz Schubert und Franz Lachner von Johann Schickh zu einer Landpartie nach Baden bei Wien eingeladen.

Alle angehenden Organisten nehmen an der landeskirchlichen Orgelausbildung teil, die in den Evangelischen Kirchenbezirken durch die Bezirkskantorate angeboten wird. Die angehenden Organisten haben mit viel Fleiß und einer großen Portion Disziplin ein beachtliches musikalisches Niveau erreicht haben.

Musikalisch interessierte Erwachsene und Jugendliche mit einer soliden Klavierausbildung erhalten durch den Bezirkskantor in Riedlingen und Biberach wöchentlich Unterricht mit dem Ziel, sich ein solides Repertoire an Orgelwerken anzueignen und in den Gottesdiensten den Organistendienst zu versehen. Die Ausbildung dauert zwei bis vier Jahre und endet mit einem Befähigungsnachweis.

Im Anschluss können begabte Organistinnen und Organisten sich mit dem Ziel der C-Prüfung, einer umfassenden nebenberuflichen Kirchenmusikerausbildung, weiterqualifizieren.