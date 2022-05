Orgelmusik in der Christuskirche

Am kommenden Sonntag, 8. Mai, findet um 20 Uhr in der Christuskirche ein Orgelkonzert statt Jürgen Berron spielt Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, seinen Kindern und Schülern. Es stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Ludwig Krebs und Johann Christian Kittel und Christian Heinrich Rinck auf dem Programm, heißt es in einer Mitteilung des Evangelischen Bezirkskantorats Biberach. Sehr schön lasse sich die Veränderung der Stilepochen erkennen: Der Bachschüler Johann Christian Kittel war ein Zeitgenosse von Joseph Haydn. Dessen Schüler Christian Heinrich Rinck war ein großer Verehrer von Wolfgang Amadeus Mozart, was sich auch in seinem Konzert in F-Dur widerspiegelt, heißt es weiter. Die Orgelmusik dauert eine knappe Stunde. Der Eintritt ist frei.