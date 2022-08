Orgelkonzert der anderen Art am 18. September in Riedlingen

In der St. Georgskirche in Riedlingen gibt Hans Uwe Hielscher am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr ein Orgelkonzert mit einem etwas anderen Programm. Laut Ankündigung hat es den Titel „Vom Gospelsong bis Operette – unterhaltsame Orgelmusik im romantischen Stil“.

Am Beginn steht eine Suite des kanadischen Komponisten Denis Bédard. Nach einem spannungsreichen Arrangement des Gospelsongs „How great Thou art“ folgt eine „Gothic Fanfare“ des amerikanischen Komponisten Lester Groom in der Art eines Renaissancetanzes mit eingängiger Melodie. In der von Hielscher komponierten „Scottish Rhapsody“ erklingen laut Vorschau sechs bekannte schottische Volkslieder in unterschiedlichen Variationen und mitreißenden Rhythmen. Für das abschließende Werk, die bekannte Ouvertüre zu „Dichter und Bauer“ von Franz von Suppé, eignet sich die symphonisch konzipierte Orgel in St. Georg besonders. In seiner eigenen Orgelbearbeitung dieses Werkes will Hans Uwe Hielscher die ganze Bandbreite eines großen Orchesters zur Geltung bringen.