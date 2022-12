Optimale Frisur und richtiges Make-up für Frauen

Um die optimale Frisur und das perfekte Make-up für Frauen geht es bei der VHS am Dienstag, 13. Dezember, 18 bis 21 Uhr. Beides sollte auf den Charakter und Typ der einzelnen Person zugeschnitten sein, heißt es in der Ankündigung. Die falsche Frisur, Haarfarbe, Brille und das falsche Make-up lassen das Äußere in ungünstigem Licht erscheinen. Maskenbildner und Hairstylist Ayhan Hardaldali gibt Tipps und zeigt, wie sich die natürliche Schönheit unterstreichen lässt. Der Abend findet bei der VHS, St.-Gerhard-Straße 1, statt, die Gebühr beträgt 52 Euro. Die Teilnehmerinnen sollten einen Fotoapparat und Schreibzeug mitbringen. Anmeldung und weitere Infos bei der VHS, Telefon 07371 / 7691 oder Mail info@vhs-donau-bussen.de