Opferstock in Kirche aufgebrochen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag in Riedlingen einen Opferstock aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, suchte der Dieb zwischen 18 Uhr und 8.30 Uhr die Kirche im Kapuzinerweg auf. Dort brach er den Opferstock auf. So kam er an die Münzen, mit denen er vsich aus dem Staub machte. Zudem hinterließ er einen Schaden von rund 100 Euro. Die Polizei in Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07371/9380 entgegen.