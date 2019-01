Online und vor Ort studieren

Die SRH-Fernhochschule mit Sitz in Riedlingen arbeitet künftig mit der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Köln (VWA) zusammen. Damit möchte der Weiterbildungsträger sein Angebot erweitern, damit die Studenten flexibel zwischen Veranstaltungen vor Ort und Online-Einheiten wählen können.

Die Stiftung Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Köln wurde 1926 mit der Absicht gegründet, Berufstätigen eine akademische Qualifikation ohne Unterbrechung der Erwerbstätigkeit zu ermöglichen. Sie ist nun – neben der VWA Rhein Neckar – bereits die zweite Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie, die mit der SRH-Fernhochschule kooperiert. Dazu sagt VWA-Studienleiter Professor Dr. Frank Schulz-Nieswandt: „Die VWA Köln freut sich sehr über diese Kooperation mit dem renommierten Partner SRH-Fernhochschule. Wir bieten damit Studierenden, aber auch Arbeitgebern eine interessante Variante, die in eine moderne Landschaft flexibel gestalteter Bildungswege passt.“

„Mit der VWA Köln haben wir einen erfahrenen und seit vielen Jahren in dieser Region bekannten Bildungspartner, dessen Studierende zunehmend einen Hochschulabschluss anstreben“, sagt Professor Dr. Ottmar Schneck, Rektor der SRH-Fernhochschule. „Gerne stehen wir als Kooperationspartner und mit unserem Know-How im berufsbegleitenden E-Learning zur Verfügung.“

Die Fernhochschule ermögliche seit mehr als 20 Jahren ein Studium parallel zu Beruf, Ausbildung, Handicap, Familie oder Leistungssport. Durch die künftige Zusammenarbeit profitierten nun auch die Studenten der VWA Köln von der maximalen Flexibilität des Mobile-Learning-Konzepts der Hochschule. Den Studiengang „VWA +“ beschreibt die Bildungseinrichtung als „eine innovative neue Studienform, die Elemente des klassischen Präsenzstudiums und des Fernstudiums vereint“. Die Studenten sind an der SRH- Fernhochschule eingeschrieben und bekommen nach erfolgreichem Studienabschluss den akademischen Grad Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre verliehen. Die Präsenzphasen werden von der VWA Köln im klassischen berufsbegleitenden Abendstudium angeboten. In der Fernstudienphasen können die Studenten auf das digitale Studienmaterial zugreifen und an Online-Vorlesungen der Fernhochschule teilnehmen.