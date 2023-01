Online-Kurs für entspanntere Erziehung

Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) veranstaltet einen Kurs, in dem es darum geht, Kindern respektvoll Grenzen zu setzen, das Kind achten und verstehen lernen, das Miteinander entspannt zu gestalten und dem Kind das Leben zutrauen. Dieser findet online an fünf Abenden, montags ab 16. Januar von 19.30 bis 22.00 Uhr im Rahmen der Elternschule der KEB in Kooperation mit dem Katholischen Kindergarten St. Josef und Schulsozialarbeit Gebhard-Müller-Schule Eberhardzell statt. „Mehr Freude, weniger Stress“ wird geleitet von der zertifizierten Referentin Sabine Laub aus Biberach und richtet sich an Eltern von Kindern im Alter von zwei bis zwölf Jahren. Die Anmeldung erfolgt bei der KEB Dekanate Biberach und Saulgau unter www.keb-bc-slg.de oder per Mail an info@keb-bc-slg.de.