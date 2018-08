Oldtimerfans kommen nach Daugendorf

Strahlender Sonnenschein und angenehme Spätsommertemperaturen sorgten am Sonntag für großen Besucherandrang beim zehnten Old- und Youngtimertreffen auf dem Festplatz in Daugendorf. Mehr als 1400 Menschen nutzten die Gelegenheit, um die Fahrzeuge aus über hundert Jahren Automobilgeschichte zu bestaunen.

„Wir haben nicht mit so vielen Besuchern gerechnet“, meinte Seniorchef Martin Bleicher vom Möbelhaus Bleicher, „schon morgens war die zweite Wiese voll“. Der Organisator schätzt, dass etwa 1400 Besucher an diesem Sonntag den Weg nach Daugendorf gefunden haben. Mit über 400 Old- und Youngtimern sei das ein rekordverdächtiges Ergebnis. „Das Wetter spielt für uns“, freute sich Bleicher. Viele Besucher nutzten auch die Gelegenheit, um sich im Möbelhaus umzusehen oder bei der Vorführung eines Dampfgarers unterschiedliche Gerichte zu probieren, die Koch Markus Schmid fachkundig zubereitete.

Ursula und Wolfgang Reymann aus Orsenhausen waren mit einem Mercedes-Bus aus dem Jahr 1951 angereist. Der Oldtimer war für viele Besucher ein echter Hingucker, was auch an dem kleinen Kaffeetisch liegt, den Ursula Reymann vor dem Bus aufgebaut hatte. Hier konnte man sich bei Kaffee und Keksen bewirten lassen und zusammen über Oldtimer fachsimpeln. „Man trifft Leute, die von der Technik Ahnung haben“, meinte Wolfgang Raymann. Ihn faszinieren alte Autos schon seit vielen Jahren: „Die haben Gesichter, die man nirgends mehr findet.“ Der Mercedes 03500 sei eines von heute nur noch fünf existierenden Fahrzeugen derselben Bauart.

Doch nicht nur über 300 Autos, sondern auch einige Motorräder und mehrere Dutzend alte Traktoren konnte man auf dem Daugendorfer Festplatz bewundern. Der große Andrang von Fahrzeugen aller Art überraschte auch die KLjB Daugendorf, die unter anderem die Bewirtung der Gäste und Logistik der Autos übernahm. Bereits am Mittag waren die 300 gedruckten Teilnehmerschildchen ausgegangen. Der guten Stimmung tat dies keinen Abbruch. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Bands Jetlag und Akustikset, welche vor dem Kindergarten Sonnenschein Pop- und Rockklassiker für Jung und Alt spielten.

Neben der Hauptattraktion der vielen Oldtimer konnten die Besucher jedoch auch durch die bunten Stände des Kunstgewerbemarktes schlendern, welche den Weg vom Festplatz bis zum Kindergarten Sonnenschein säumten. Von Holzschnitzereien über Metallfiguren, Hüte und Duftkerzen war für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders passend konnten sich die großen und kleinen Automobilliebhaber am Stand von Robert Karle an Miniaturoldtimern erfreuen. „Die meisten suchen ihr Modell im Kleinformat“, hat Karle beobachtet. Für Abwechslung von den großen und kleinen Autos sorgte ein Privatflohmarkt, den Familie Ott in Abstimmung mit den Organisatoren des Oldtimertreffens aufgebaut hatte.

Dietmar Ruetz und Renate Unlinger aus Bad Buchau waren in diesem Jahr zum ersten Mal beim Daugendorfer Oldtimertreffen zu Besuch. Besonders eine alte Spitfire hatte es ihnen angetan. „Die müsste aber eigentlich gelb sein“, lachte Unlinger. Die Vielfalt der hier anzusehenden Autos ist für die beiden das Besondere: „Da ist für jeden was dabei.“ Das fand auch Manuel Schwörer aus Altheim, der das Oldtimertreffen zusammen mit seiner kleinen Tochter Lara besuchte. Viele unterschiedliche Marken gebe es zu bewundern. „Leider gibt es nur wenige Motorräder“, bedauerte Schwörer. Doch auch er ist sich sicher: Gelohnt hat sich der Besuch in Daugendorf auf jeden Fall.