Ob der Süden den Norden bezwingt ist noch offen

Von 22. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 läuft ein virtueller Laufwettbewerb zwischen dem Norden und dem Süden der Republik (die SZ bderichtete). Der TSV Riedlingen ist mit dabei und läuft für seinen kürzlich verstorbenen Sportskamerad Edwin Müller.

Organisiert wird der Süden durch das Veranstalterteam des Einsteinmarathon in Ulm. Unter Norden laufen etwa doppelt soviel Läuferinnen und Läufer in Ostfriesland um Leer als im Süden. Sie haben das erste Ziel, die 100 000 Kilometer zu laufen, vor dem Süden erreicht. Aber der Süden wehrt sich und will bis zum Ende der Wettbewerbs mehr Kilometer gesammelt haben. Unter den derzeit 3272 für den Süden gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern ragt das Team „TSV Riedlingen – für Edwin“ leistungsmäßig heraus. Die derzeit 95 Läuferinnen und Läufer, die unter dieser Bezeichnung um Abteilungsleiter (Leichtathletik) Thorsten Banzhaf und Gesamtvorstand (TSV) Klaus Gegier unterwegs sind, sammelten bereits rund 6900 Kilometer.

Wenn sie so engagiert weitermachen, werden sie für den „TSV Riedlingen – für Edwin“ bis 10. Januar über 10 000 Kilometer gesammelt haben. Sie können auch jetzt noch bei diesem für diese Jahreszeit nahezu idealen Laufwetter unterstützt werden, denn eine Anmeldung und Teilnahme ist bis 9. Januar immer noch möglich.

Die Gesamtlänge der Donau beträgt von der Quelle der Breg beim Käppele in Furtwangen beziehungsweise dem Zusammenfluss von Brigach und Breg in Donaueschingen und Tulcea (Rumänien) fast 2900 Kilometer. Auf den Donaulauf 2007 geht die Verbindung Riedlinger und Ulmer Läufer zurück. Damit haben die jetzigen TSV-Läuferinnen und -Läufer bereits weit mehr als die zweifache Strecke der Donau bewältigt. Mit einer dritten Staffel hätten sie mit diesen Kilometern bereits die Riedlinger Partnerstadt Pöchlarn hinter sich gelassen.