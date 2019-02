Der Trend zu Immobilien und zum Bau eines Eigenheims macht sich auch in Riedlingen deutlich bemerkbar: In Riedlingen sind derzeit – inklusive aller Teilorte – nur noch sieben Bauplätze verfügbar. Einer in Daugendorf und noch sechs im neuen Baugebiet „Eschle“ in Neufra.

Nachdem im Baugebiet „Am Goldbronnenbach“ innerhalb von drei Jahren 53 Bauplätze erstellt und auch verkauft worden sind, hat die Stadt im Oktober des vergangenen Jahres 13 Bauplätze in der Klinge II „Westlich der Joseph Gabler-Straße“ in Riedlingen erschlossen und angeboten. Doch diese Plätze sind drei Monate später schon alle nicht mehr zu haben. Alle Plätze sind reserviert und werden nun auch verkauft. Ein Verkauf ist bislang nur deshalb nicht erfolgt, weil die Vermessungsarbeiten noch abgeschlossen werden mussten, heißt es von der Stadt.

Auch in Neufra ist das Baugebiet Eschle ist erst im vergangenen Jahr erschlossen worden. 17 Bauplätze sind dort auf rund 15 000 Quadratmetern entstanden. Die Ausweisung eines neuen Baugebiets war notwendig geworden, weil das bisherige voll ist. Doch auch hier ist innerhalb von rund einem halben Jahr der Großteil der Plätze schon wieder vergeben. Acht sind verkauft, drei sind vergeben und nur noch sechs stehen für den freien Verkauf zur Verfügung. Das mag aber auch mit der Preisstaffelung zu tun haben. Denn wer bis Ende 2018 einen Bauplatz erworben hat, zahlte 105 Euro für den Quadratmeter, seither sind es 110 Euro.

In Daugendorf im Baugebiet „Postweg II“ ist noch ein Platz verfügbar, elf waren es zu Beginn. In Pflummern, Grüningen, Zell-Bechingen oder Zwiefaltendorf stehen im Moment keine Flächen zur Verfügung.

Doch die Stadt ist dran, an dem Thema, wie Bürgermeister Marcus Schafft sagt. So ist in Daugendorf ein weiterer Bauabschnitt vom Postweg II avisiert. Im neuen Bauabschnitt, der sich direkt an die bisherigen Grundstücke anschließt, sollen 22 Bauplätze entstehen. Doch dieses Vorhaben ist noch nicht so weit gediehen, dass die Plätze schon zum Verkauf stehen. Auch in Grüningen ist eine Erweiterung des Baugebiets geplant.

Auch auf der Klinge II sind im Prinzip noch ausreichend Bauplätze vorhanden. Allerdings müssen diese noch erschlossen werden, um sie anbieten zu können. In Zwiefaltendorf sei es eine Frage der Flächenverfügbarkeit, so Schafft und in Zell-Bechingen oder Pflummern gebe es derzeit keine Planungen.

Gewerbeflächen auf der Klinge

Bis wann wieder weitere Bauplätze zur Verfügung stehen, kann derzeit nicht mit genauem Datum gesagt werden. Das hänge von verschiedenen Faktoren ab, etwa ob schon ein Bebauungsplan vorhanden ist, so Marc Bode, Leiter des Liegenschaftsamts. Auch Vergabe und Ausführung der Erschließungsarbeiten spielen eine Rolle. Daher nennt er einen Zeitraum von einem halben Jahr bis zu einem Jahr, bis ein solcher Prozess abgewickelt ist.

Besser sieht es aus beim Thema Gewerbeflächen. Hier stehen allein im Gebiet „Wohnen & Arbeiten“ auf der Klinge II noch mehrere Grundstücke mit rund 27 000 Quadratmetern zur Verfügung. Das Gewerbegebiet bei Neufra ist hingegen derzeit schwer an Firmen zu veräußern. Denn das Gelände sei noch nicht ganz erschlossen, sondern es gebe nur eine äußere Erschließung, wie Schafft auch beim Besuch von Minister Peter Hauk erläuterte. Folge: Für das Gebiet gibt es derzeit keinen 100-jährlichen Hochwasserschutz, was aber nun gefordert wird. Man sei derzeit dabei, dafür eine Lösung zu finden, so Schafft. Zudem will die Stadt auf lange Sicht im Innenradius der künftigen B 311-Ortsumfahrung ein Gewerbegebiet ausweisen. Das ist aber frühestens in zehn bis 15 Jahren realistisch.