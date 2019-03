Nur bei der Frauenquote liegt der Rat vorn

Dort, wo normalerweise die Gemeinderäte sitzen und über wichtigen Themen brüten, war am Dienstagabend das Stelldichein von über 350 Männern der Stadt. Dennoch war der Gemeinderat häufig Thema beim Kuttelnmahle. Anlass für einen Vergleich der beiden Veranstaltungen. Und vielleicht kann man vom Froschkutteln ja auch noch was für den Rat abschauen...

Besucher:

Es ist ja richtig, auch Gemeinderatssitzungen in Riedlingen sind ab und an gut besucht. Vor allem wenn es um brisante Themen geht. Doch allzu viele lauschen selten den Diskussionen um die Zukunft der Stadt. Manchmal sind es auch Zwangsverpflichtete von Verwaltung und Presse. Und manchmal sind es Stammbesucher, die den Weg zu den Sitzungen finden.

Stammbesucher sind es auch beim Froschkutteln. Nur viel, viel mehr. Über 300 Männer drängen sich in den Ratssaal. So viele waren es beim Gemeinderat noch nicht. Und dass es beim Froschkutteln auch einige gibt, die 50 Jahre oder gar 75 Jahre dabei sind – das ist als Rat kaum möglich. Das kann kaum einer so lange aushalten.

Verpflegung:

Vielleicht liegt es ja auch an der Verpflegung. Da hat natürlich das Froschkutteln deutlich die Nase vorn. Wein, Wecken, Kutteln – das macht schon was her. Dagegen gibt es bei den Ratssitzungen nur spartanisch Wasser für die Räte und Verwaltung. Vielleicht sollte man am gastronomischen Angebot noch arbeiten, um die Besucherfrequenz zu erhöhen. Und vielleicht fiele es dann auch einfacher, Gemeinderäte zu finden.

Unterhaltungswert:

Unbestritten – die Vorträge beim Froschkutteln haben den deutlich höheren Unterhaltungswert. Aber sind wir ehrlich: Die Redner haben ja auch ein Jahr Zeit, die Geschehnisse der Stadt und im Rat aufs Korn zu nehmen. Und weil in der Fasnet alle viel entspannter und lockerer sind, kann man da auch Dinge sagen, die sonst zu einem handfesten Eklat führen würden. Die Vor- und Redebeiträge bei Ratssitzungen sind eher nicht so lustig, manchmal informativ und manchmal aber auch nur verwirrend. Aber einen gewissen, manchmal eher unfreiwilligen Unterhaltungswert, kann man den Ratssitzungen auch abgewinnen.

Sitzungsführung:

Eigentlich hat es in diesem Punkt Bürgermeister Marcus Schafft einfacher. Denn üblicherweise hat er nur so rund 30 Räte, wenn überhaupt so viele, vor sich sitzen, die sich äußern oder äußern wollen. Und dennoch muss man Zunftmeister Thomas Maichel eine stringentere Sitzungsführung attestieren. Wer nicht spurt, wird mit einer Geldstrafe belegt. Natürlich könnte es auch damit zu tun haben, dass dem Maichel die Gole-Begleiter zur Seite stehen. Schafft hingegen...

Frauenquote:

Der Punkt geht eindeutig an die Gemeinderäte. Während das Froschkutteln entgegen jeglichem Zeitgeist noch immer eine frauenfreie Zone ist, in der Frauen hinter der Glaswand zurückbleiben müssen, hat der Gemeinderat diese Zeiten längst hinter sich. Auch wenn es noch deutlich mehr Männer sind als Frauen, die sich auf den Ratsstühlen tummeln. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Die nächsten Wahlen kommen ja bald...