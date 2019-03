Nun ist es amtlich: Aus der Riedlinger Gemeinschaftswerbung (RGW) und dem Handels- und Gewerbeverein Riedlingen (HGR) wurde der Riedlinger Handels- und Gewerbeverband (RHG). Wir haben mit dessen Vorsitzenden Frank Oster (Foto: Archiv)gesprochen.

Im Dezember wurde die Fusion der RGW und des HGR zum Riedlinger Handels- und Gewerbeverband (RHG) von den Mitgliedern nochmals beschlossen. Seit wann ist die Vereinsgründung durch das Amtsgericht bestätigt?

Am 8. März kam endlich die Bestätigung. Die Eintragung erfolgte am 7. März. Das heißt: Ab dem Tag der Eintragung gibt es keinen HGR und keine RGW mehr. Seit diesem Tag tritt der neue Verein mit dem neuen Vorstand in die Fußstapfen der alten Vereine. Es fällt noch etwas schwer, aber nun heißt es nur noch RHG. Aber daran werden wir uns alle gewöhnen.

Bis wann soll eine erste Hauptversammlung stattfinden?

Geplant ist eine möglichst zeitnahe Einberufung zur ersten Mitglieder-Hauptversammlung des RHG. Allerdings sind momentan alle Beteiligten in viele Aktionen/Projekte eingebunden, so dass wir noch um etwas Geduld bitten.

Die RGW hat sich bislang vornehmlich für Veranstaltungen und Werbeaktivitäten eingesetzt – der HGR war auch auf „politischem Terrain“ unterwegs: Beim Thema Stadtmarketing oder bei kommunalpolitischen Themen, die die Wirtschaft betreffen. Wo siedelt sich der RHG an?

Die Aufgaben der ehemaligen Wirtschaftsverbände bleiben selbstverständlich erhalten. Der neue erste Vorsitzende kann nicht alle Aufgaben übernehmen. Angedacht ist deshalb, dass die Aufgaben innerhalb des Vorstands aufgeteilt werden. Meine Aufgaben sind momentan die Aktionen, die noch aus der RGW heraus im Jahreskalender stehen. Verkaufsoffene Sonntage, Flohmarkt, Mittsommernacht usw.

Wo wird es neue Aktivitäten, neue Wege geben?

Momentan sind wir dabei, uns an den neuen Verein zu gewöhnen und die neuen Strukturen zu verinnerlichen. Sobald der RHG in ruhigem Fahrwasser fährt, werden wir über neue Dinge nachdenken.

Wie ist die künftige „Rollenteilung“ mit dem Riedlinger City- und Marketingverein (RCM), dem bislang der HGR, die RGW sowie die Stadt angehörten. Wird dieses Gremium bleiben? Ist dieser aus RHG-Sicht notwendig?

An diesem Thema sind wir momentan dran und haben dies bezüglich auch zu einem interessanten Abend am kommenden Mittwoch, 27. März, ins Kapuzinerkloster eingeladen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir den RCM weiterhin brauchen. Wir haben eine Vereinsstruktur aufgebaut, bei der die Wirtschaftsverbände und die Stadtverwaltung in einem Boot sitzen – und das meiner Meinung nach erfolgreich. Es sind noch so viele Aufgaben aus dem Stadtmarketingprozess offen, die abgearbeitet gehören. Die können nicht vom RHG beziehungsweise ehrenamtlich gelöst werden.