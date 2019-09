Notfallseelsorge sucht Ehrenamtliche

Im vergangenen Jahr begleitete die Notfallseelsorge in 110 Einsätzen zahlreiche Menschen, die mit überraschenden Notfall- und Krisensituationen konfrontiert wurden. Plötzliche Todesfälle, Suizide, die Überbringung von Todesnachrichten zusammen mit der Polizei, Unfälle und andere gravierende Ereignisse, die das Leben innerhalb von Sekunden auf den Kopf stellen sind typische Einsatzsituationen der Notfallseelsorge.

„Wir begleiten Betroffene individuell von Mensch zu Mensch und versuchen, die momentanen Bedürfnisse zu klären“, betont Iris Espenlaub, Leitung der Notfallseelsorge im Landkreis Biberach. Seit mittlerweile 17 Jahren ergänzt die Notfallseelsorge im Bereich der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) so das Hilfeleistungssystem vor Ort mit einem Bereitschaftsdienst rund um die Uhr. Aktuell stehen dafür 31 – überwiegend ehrenamtlich – Mitarbeitende, sowie zehn Auszubildende zur Verfügung. „Der Dienst lebt von unseren Mitarbeitenden, die einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag leisten, für den wir alle mehr als dankbar sein können“, so Iris Espenlaub. „Und wir brauchen weiteren Nachwuchs, der in unserer Gemeinschaft in die Aufgaben hineinwachsen darf.“

Im Januar 2020 startet daher der nächste Ausbildungslehrgang. Um allen Interessierten die Ausbildung, die Aufgaben und das Arbeiten der Notfallseelsorge nahe zu bringen, findet am Montag, 30. September, um 19 Uhr im Johannes-Zwick-Haus in der Goldbronnenstraße 1 in Riedlingen ein offener Informationsabend statt. Praxisnah gibt es dort Raum für alle Fragen und den Austausch mit erfahrenen Mitarbeitenden, sowie Auszubildenden.

„Wir wissen um Ängste und Zweifel im Zusammenhang mit dieser herausfordernden Arbeit – und das darf im Vorfeld, in der Ausbildung und auch später offen angesprochen werden“ hebt Iris Espenlaub hervor. Gesucht werden Menschen, die sich eine bereichernde Aufgabe mit intensiven Begegnungen wünschen, sowie eigene Kompetenzen weiterentwickeln und sinnvoll nutzen wollen. Für die Mitarbeit sind unter anderem das Eintreten für die Menschenwürde, die Offenheit für das christliche Menschenbild, eine physisch-psychische Belastbarkeit, sowie ein Mindestalter von 25 Jahren Voraussetzung. Neu ist, dass die Mitgliedschaft in einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen zwar wünschenswert, aber kein „muss“ mehr darstellt.