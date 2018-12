Notenfreier Musikabend

Friedemann Benner ist Musiker aus Leidenschaft. Am Donnerstag, 13. Dezember, 19.30 Uhr, gestaltet er im Kapuzinerkloster in Riedlingen zugunsten der Conrad Graf-Musikschule einen „notenfreien Musikabend am Flügel quer durch alle Stilrichtungen“, spielt Kompositionen aus seinem Album für Klavier und referiert über den Zugang zu freiem Spiel.

Damit wird schnell klar, dass es sich bei dieser Benefizveranstaltung um weit mehr als ein Konzert handelt. Der Musiker, der in Langenenslingen aufgewachsen ist und in Riedlingen zur Schule ging, lebte rund vier Jahrzehnte in Berlin und machte dort zudem als Komponist, Sänger und Synchronsprecher Karriere. Nicht erst seit seiner Rückkehr in die oberschwäbische Heimat ist er immer wieder in der Region zu hören, als Sänger alleine am Piano, mit seiner Band oder mit der Einladung zum Mitsingen, wie jüngst im Lichtspielhaus geschehen.

Bei dem Auftritt im Kapuzinerkloster will er sich „quer durch alle Arten von Musik bewegen“ und dabei darlegen, „was ich tue, wenn ich das spiele“ und verdeutlichen, wie er an die Musik herangeht. Die Besucher dürfen erfahren, wie er sich der Musik genähert hat. Von Kindheit an habe er ein Instrument gespielt und versucht, Lieder aus dem Kopf zu spielen. Dass Spaß beim Musizieren eine sehr große Rolle spielt, unterstreicht er.

„Am Flügel zu sitzen, zu spielen und zu singen, ist mir immer eine besondere Freude und ein Bedürfnis“, heißt es auf seiner Homepage. Davon profitieren die Besucher am Donnerstag im Kapuzinerkloster, die sich auf eine Art Überblick über die Musik anhand des Klavierspiels freuen dürfen, aber auch auf „schöne Songs“ von Piano-Heroen, wie Elton John, Billy Joel oder Ray Charles. Wo die Unterschiede bei ihrem Klavier-Spiel liegen, will Benner dem Publikum darlegen. Nicht zuletzt gespannt sein darf man auf seine eigenen Kompositionen.