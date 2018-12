Notenfreier Klavierabend in Vollendung

Schon nach wenigen Takten am Klavier wird offensichtlich, dass es sich bei Friedemann Benner um einen Meister seines Fachs handelt, der zumindest alle Register der modernen Klaviermusik beherrscht. Insofern hat der aus der Region stammende Künstler, der viele Jahre erfolgreich in Berlin als Komponist, Sänger und Synchronsprecher lebte und arbeitete, die Noten auch gar nicht nötig – er spielt ohnehin alles auswendig und hat auch die Texte im Kopf. Dies bewies er eindrücklich bei seinem Benefizkonzert zugunsten der Conrad-Graf-Musikschule im Kapuzinerkloster.

Quer durch alle Arten von Musik wolle er sich an diesem Abend bewegen, so wurde es von dem Veranstalter, dem Förderverein der Conrad-Graf-Musikschule angekündigt. Und das, obwohl Benner erkältet ist: „Ein Musiker kennt keinen Schmerz...“. Und in der Tat ist es eine erstaunliche Bandbreite an musikalischen Ausflügen, zu welchen der Vollblutmusiker das berührte Publikum mitnimmt. Bereits die anfangs gespielte eigene feine Komposition gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das zu erwartende Konzert, wobei Benner zwischen den Stücken ansagt, moderiert und darüber referiert; auch darüber, wie er bereits in der Kindheit mit der Musik in Berührung kam: „Ich bin in einer musikalischen Familie aufgewachsen, hätte aber nie gedacht, einmal von der Musik leben zu können!“

Durch seinen Bruder sei er dann „in die Beatles reingerutscht“, von denen es zwar Noten gab, wonach man aber nicht spielen konnte. So begann er als 13-Jähriger mit dem Musikspiel nach Gehör und entwickelte dies immer weiter bis hin zur Adaption von Musikstücken. Dies muss nach den Erläuterungen des profilierten Musikers nicht besonders schwierig sein, denn: „Man kann mit der Beherrschung einiger Grundharmonien jedes Stück spielen und ihm auch andere Farben geben.“ Ein Kinderspiel quasi, so scheint es, wenn die Hände eines begabten Pianisten wie diesem ganz von selbst über die Tasten gleiten, wobei „Somewhere over the Rainbow“ gleich auch noch in unterschiedlichen Variationen interpretiert wird.

Auf die Heroen der modernen Klaviermusik eingehend, folgt ein kleines Elton-John-Konzert, wobei Benner nie bloß imitiert, sondern immer in der musikalischen Darstellung bei sich und dem eigenen Stil bleibt, was den Interpretationen eine zusätzliche Qualität verleiht. Und die Ausdruckskraft der Stimme betreffend, steht Benner der Musiker-Legende wohl in nichts nach. Und die Verse „It’s a little bit funny, this feeling inside“ glaubt man ihm genauso wie die Erinnerung des „Rocked Man“: „And I think it’s gonna be a long long time“. Ebenso wie das große Vorbild scheint der Künstler mit seinem Instrument zu verschmelzen, man merkt jedenfalls die ganze Hingabe zum Spiel: „Ich könnte stundenlang so weitermachen...“.

Amerikanische Geschichten

Dann führt er die Zuhörer wieder in eine ganz andere musikalische Gegend, in dem er mit Randy Newman die Illusion eines originalen Jazz-Lokals aufziehen lässt: „Er hat wirklich amerikanische Geschichten erzählt“. Auch hier werden dem Publikum zudem tiefere Einblicke in den Musikaufbau vermittelt: „Er hat immer eine Taste stehen lassen“, bevor der Boogie mitreißend den ganzen Raum erfüllt. Souverän improvisierend geht es dann nahtlos weiter und nach der Pause gibt es eine Hörprobe einer neuen Komposition, die wohl noch nicht ganz ausgereift ist: „Ich habe da ein Stück im Kopf – was meint ihr, soll ich’s aufschreiben?“ Und wieder scheint der Flügel ganz von alleine die Melodie wiederzugeben, die der Musiker ihm gerade eingeflüstert hat.

Doch was wie ein Kinderspiel erscheint, ist bei aller Begabung doch wohl immer ein Stück weit harte Arbeit: „Wenn man Profi werden und vor Tausenden Leuten spielen will, muss man ein Instrument haben und vor allem den Rhythmus beherrschen!“ Dass Benner ihn im Blut hat, beweist er im zweiten Teil des Konzerts nochmals mit fetzigen Boogie- und Blues-Rhythmen etwa von Billy Joel und Ray Charles. Danach gibt’s wieder etwas Walzer, eine eigene Filmmusik und einen Abstecher zu Herbert Grönemeyer, bevor er das Publikum nach diesem erfüllten Konzertabend mit einem gemeinsamen „Der Mond ist aufgegangen“ in die kalte Winternacht verabschiedet.