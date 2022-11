Notarzt landet auf der Wiese

Für Aufsehen sorgte am Mittwoch gegen 9 Uhr die landung eines Hubschraubers auf der Wiese an der Mendlerstraße hinter dem Friedhof.

Der Retthungshubschrauber, der am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm stationiert ist, war wegen eines medizinischen Notfalls von der Besatzung eines Krankenhauses angefordert worden. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der Patient mit dem Fahrzeug abtransportiert, während der Helikopter gegen 10 Uhr wieder abhob und an seinen Standort zurückkehrte.