Nostalgie zum Woodstock-Jubiläum

Auch die Acoustic Hippies haben mit ihrem Auftritt im Riedlinger Lichtspielhaus das Jubiläum des legendären Woodstock-Festivals gefeiert. Im vollbesetzten Lichtspielhaus haben die vier Jungs aus Berlin und Riedlingen mit einem grandiosen Auftritt die 60er- bis 90er-Jahre wiederaufleben lassen und viele der Gekommenen damit zum Tanzen animiert.

Frontmann Friedmann Benner, der lange Zeit in Berlin Musik gemacht hat, seit ein paar Jahren in Riedlingen lebt und in Langenenslingen aufgewachsen ist, hat seine Berliner Band „Acoustic Hippies“ zum wiederholten Male nach Riedlingen eingeladen, und diese sind der Einladung sehr gerne nachgekommen, da auch sie die besondere Atmosphäre des Riedlinger Lichtspielhauses schätzen. In drei Sets von jeweils 45 Minuten haben die Musiker ihren Anhängern und den Anhängern von akustischer Rockmusik perfekt gespielte und arrangierte Hits mitgebracht wie „Marrakesh Express“, „Who stopped the Rain“, „Mr. Tambourine Man“, „Black Magic Woman“ und „Mrs. Robinson“, um nur einige Beispiele zu nennen.

Mit Chris Franklin steht ein ausgezeichneter Gitarrist auf der Bühne, dessen Gitarrensolo bei „Hotel California“, Gänsehaut verursachte und der auch eine wunderbar tiefe, leicht raue Singstimme hat. Eine fünfsaitige Bassgitarre spielt Deta Goy, der ebenfalls richtig gut singen kann und am Cajon sitzt Ingo Kurkowski, die - so Benner - „fleischgewordene Rhythmusmaschine“, der neben seinen Händen auch mit dem Mund Beats produziert. Frontmann Friedemann Benner ist in Riedlingen von vielen Auftritten bekannt – wenn er mit den Acoustic Hippies auf der Bühne steht, trägt er auch ein Hemd im floralem Muster und spielt eine bunt lackierte glänzende Gitarre mit dem Bandlogo.

Nach Mitternacht und nach zwei Zugaben und nassgeschwitzten, aber zufriedenen Tänzern und Musikern war der nostalgische Musikabend zu Ende.