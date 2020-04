Noch schöner im nächsten Jahr feiern

Das Riedlinger Stadtfest 2020, das am 26. und 27. Juni stattfinden sollte, ist abgesagt. Das teilte Klaus Teschner mit, 1. Vorsitzender des Fördervereins der Narrenzunft Gole Riedlingen. Nach der Ankündigung von Bund und Ländern, Großveranstaltungen bis 31. August aufgrund der Corona-Krise zu untersagen, haben nun auch die Organisatoren die Konsequenzen gezogen: Sämtliche Vorbereitungen für das diesjährige Stadtfest wurden eingestellt. „Bislang ist kein finanzieller Schaden durch die Absage entstanden. Na klar, wir sind enttäuscht, aber die Überlegung, das Fest möglicherweise auf September zu verlegen, ist vom Tisch. Solange es keinen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt und die Abstandsregeln gelten, sind solche Festveranstaltungen praktisch nicht durchführbar“, meint Teschner im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Auch das vorgesehene Poetry Slam unter Federführung der Sparkassen wird nicht veranstaltet. Dieses Event ist seit 2019 Teil des Stadtfests. „Poetry Slam macht nur live Sinn“, sagt Teschner. Daher geht er davon aus, dass das nächste Stadtfest erst 2021 wieder stattfindet. „Ich denke, ab Dezember 2020 geht es wieder los mit der Organisation. Und dann stellt sich die Frage: Was können wir noch besser und schöner machen?“ Ein Fest lebe von den Veränderungen und neuen Ideen. Beispielsweise könne er sich vorstellen, die Weinlaube in angepasster Form wieder zum Leben zu erwecken. So etwas habe es bereits in den Anfängen des Stadtfestes gegeben.