Niederlagen in der zweiten Begegnung

Sowohl in der Kreisliga als auch in der B-Klasse verloren die Riedlinger Schachspieler ihr zweites Saisonspiel und liegen nun im Mittelfeld der Tabelle.

Riedlingen I empfing zu Hause Jedesheim IV. Thomas Kromer konnte als erster einen Punkt kampflos verbuchen, da die Jedesheimer nur sieben der acht Bretter besetzen konnten. Moritz Ecker erhöhte nach einer Stunde gegen Max Rieger auf 2:0. In einer italienischen Eröffnung hatte er sich mit Weiß Raumvorteil verschafft und die Initiative erlangt. Schwarz baute Gegenspiel gegen die weiße Bauernübermacht am Damenflügel auf, verlor aber durch einen Doppelangriff des weißfeldrigen italienischen Läufers eine Qualität, einen Turm für den Läufer. Dann tat sich erst mal wenig, erst allmählich nahmen die Spiele Konturen an. Hassan Hafes kam durch eine Ungenauigkeit in der Paulsen-Variante der sizilianischen Verteidigung gegen Sabine Schirra in Nachteil, büßte seinen e-Bauern ein und musste sich den Rest des Spieles gegen den weißen Figurendruck verteidigen. Schirra baute ihren Vorteil Zug um Zug aus und gewann verdient den Punkt zum 2:1.

Klaus Rieber spielte mit Schwarz die sogenannte Hippopotamus-(Flusspferd)-Eröffnung, bei der die Läufer fianchettiert, auf die Flanke gespielt und die Springer vor Dame und König platziert werden. Der zurückhaltende Aufbau erinnert an das Bild eines Flusspferdes, von dem nur Ohren und Nüstern über der Wasseroberfläche zu sehen sind. - Ja, Schachspieler haben Phantasie -. Früh kam es zu einem Schlagabtausch in dem Arthur Henle eine Qualität gewann, Rieber dafür einen Freibauern auf d3 erhielt. Weiß konnte diesen aber circa 10 Züge später erobern, schwarze Dauerschachversuche liefen ins Leere, Jedesheim glich aus. Jan Fuchsloch hatte nach 20 Zügen mehrere Leichtfiguren und die Dame in einer spanischen Eröffnung mit Weiß vor die gegnerische Rochadestellung gespielt und konnte diese mit einem schönen Springereinschlag auf h6 schwächen. Reinhard Frommer konnte keine ausreichende Verteidigung mit den schwarzen Steinen mehr organisieren und musste einige Züge später aufgeben. Die Riedlinger schöpften angesichts des Zwischenstandes von 3:2 wieder Hoffnung.

Aber es sollte anders kommen. An Brett 2 hatte sich Julian Kreutzer Raumvorteil und einen starken Freibauern auf der c-Linie gegen die sizilianische Verteidigung von Harald Haug erspielt. Im Bemühen, Abtausch zu vermeiden, verließ seine Dame ihre zentrale Position, Haug konnte plötzlich seine Königin in Angriffsposition bringen und mit Dame und Springer quasi aus dem Nichts gefährliche Drohungen aufstellen und die Partie in schönem Stil gewinnen. Es stand 3:3, die zwei letzten Partien mussten wieder die Entscheidung bringen. Stefan Kreutzer fand sich da schon im Endspiel. Er hatte eine bessere Bauernstellung, zuletzt auch einen Mehrbauern, Markus Jeckle konnte aber mit seinem sehr aktiven Turm ständig Drohungen gegen weiße Bauern aufstellen, so dass Kreutzer seine Stellung nicht entscheidend verbessern konnte – Punkteteilung. Peter Schilling hatte mit den schwarzen Steinen die Stellung gegen Bernd Kühn lange ausgeglichen halten können. Kühn gelang es aber, seinen e-Bauern bis nach e6 vorzurücken und hier zu befestigen. Schilling entwickelte Gegenspiel mit Springern, Turm und Dame gegen den weißen König, das aber nach Abtausch der Damen verflachte, wonach der weiße e-Bauer entscheidend in Richtung Umwandlungsfeld vorrücken konnte. Somit ging zum ersten Mal an diesem Tag, aber gleich entscheidend, Jedesheim zum 3,5:4,5-Erfolg in Führung.

Nicht besser erging es der zweiten Mannschaft in der B-Klasse im Auswärtsspiel gegen Ehingen II. Riedlingen musste zwei Punkte kampflos abgeben. Ehingens David Jan Schleining konnte mit einem Springeropfer im Spiel gegen Claudius Ott einen Freibauern in eine Dame umwandeln und die Partie gewinnen. Christian Mayer unterschätzte in leicht vorteilhafter Stellung eine Kombination von Peter Raschert. Schrittweise verschlechterte sich seine Position, auch dieser Punkt ging an Ehingen. Martin Fuchsloch hatte einen Bauern gegen Ursula Schröttner gewonnen, ein Freibauer der Ehingerin konnte aber die weißen Schwerfiguren entscheidend binden. Rolf App griff mit einem Turm an. Dieser fehlte dann aber in der Verteidigung und er musste spielentscheidend einen Springer für einen Bauern geben. Markus Fauler entwickelte Druck gegen die Königsstellung von Oliver Moll. Er opferte einen Turm für einen Springer um eine Diagonale für den Angriff zu öffnen. Das Matt war nur durch Damenopfer abwendbar, Riedlingen erhielt einen Punkt. Martin App konnte sich in einer lange ausgeglichenen Partie gegen Erwin Schröttner einen Freibauern verschaffen, der im Endspiel die Partie zugunsten Riedlingens entschied. Das Match ging dennoch mit 2:6 verloren. Beide Riedlinger Mannschaften haben nun je eine Begegnung gewonnen und verloren und liegen im Mittelfeld der Tabellen.