Niederlage zum Saisonstart gegen starke Steinhausener

Am ersten Spieltag der A-Klasse des Bezirkes Oberschwaben-Süd im Schach hatten die Schachfreunde Riedlingen II die zweite Mannschaft des SV Steinhausen zu Gast. An fünf der sechs Bretter lag die DWZ-Wertung der Riedlinger im Durchschnitt circa 150 Punkte niedriger, die Gäste, unter ihnen mehrere sehr turniererfahrene Spieler, waren doch favorisiert. Diese Voreinschätzung bestätigte sich dann auch im weiteren Spielverlauf: Martin App griff am Königsflügel an und investierte dafür einen Läufer, sein Gegenspieler Fabian Kienle konnte den Angriff aber abwehren und seine Stellung Zug um Zug verbessern und letztlich die Partie gewinnen. Nach zunächst ausgeglichener Stellung konnte Klaus Rieber im Mittelspiel den Angriffsschwung des Steinhausener Routiniers Herbert Waltner nicht neutralisieren und verlor im taktischen Getümmel einen Springer und auch dieser Punkt ging an die Gäste. Sven Cortes hatte sich gegen Michael Gnandt in der Eröffnung einen leichten Stellungsvorteil erspielt. Nach Abtausch mehrerer Figuren wendete sich aber das Blatt und durch ein drohendes Grundreihenmatt ging letztlich die spannende Partie verloren. An Brett 5 kam Rolf App gegen Anton Schaff stark in Bedrängnis und materiell in Nachteil. Nach einem nicht ganz zwingenden Zug seines Kontrahenten konnte R. App aber seine Partie mit Dauerschach, dem Schaff nicht ausweichen konnte, remis halten. Benjamin Huss hatte im Spiel gegen Alexander Kienle die aktivere Figurenaufstellung, konnte so einen zwischenzeitlichen materiellen Nachteil von zwei Bauern ausgleichen, durch taktische Wendungen spielentscheidend eine Figur erobern und diesen Vorteil weiter zum vollen Punktgewinn ausbauen.

An Brett 1 zwischen Reinhard Schätzle mit Weiß für Steinhausen und Markus Fauler war die Stellung nach einer Englischen Eröffnung (Weiß beginnt mit einem Doppelschritt des c-Bauern) lange ausgeglichen. Erst im 20. Zug wurde der erste Bauer getauscht. Es kam zu einem Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern und sechs Bauern auf jeder Seite. Endspiele mit ungleichfarbigen Läufern haben die größte Remistendenz unter allen Endspielen, da die Läufer auf unterschiedlichen Felderkomplexen wirken und so einigten sich die Spieler, nachdem keiner einen Fortschritt erzielen konnte, auf eine Punkteteilung zum Endergebnis von 2:4 für die Gäste.