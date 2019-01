Nicole Herbrig folgt auf Ilse Offermann-Bartnik

13 Jahre lang war Ilse Offermann-Bartnik aus Riedlingen im Hebammenlandesverband Baden-Württemberg engagiert – von 2005 bis 2013 als 2. Vorsitzende der Kreisgruppe Biberach und von 2014 bis 2018 als deren 1. Vorsitzende. Nun hat sie sich aus persönlichen Gründen für einen Rücktritt entschieden. Nicole Herbrig aus Mietingen folgt ihr als Vorsitzende der Kreisgruppe nach.

Nicole Herbrig war seit 2014 bereits stellvertretende Vorsitzende und habe die Vorsitzende bis zur letzten Kreisversammlung tatkräftig unterstützt, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. So habe sie auch regelmäßig die zwei Mal jährlich stattfindende Landesdelegiertenversammlung besucht. Einstimmig wurde sie zur Vorsitzenden gewählt. Sie übernimmt den Kreisvorsitz, die finanziellen Angelegenheiten sowie kommissarisch den Posten der Stillbeauftragten.

Die neue Vorsitzende ist 44 Jahre alt und wurde in Regensburg/Bayern geboren. Sie hat ihr Hebammenexamen 1997 in Ulm abgelegt. Danach war sie in der Univ. Frauenklinik Mainz und in Kliniken in München tätig. Freiberuflich war sie immer in der Wochenbettbetreuung und zeitweise auch in der Geburtsvorbereitung und Schwangerenvorsorge tätig. Somit umfasst dies einen Großteil der Hebammenarbeit. Seit 2004 lebt sie im Kreis Biberach mit ihrem Mann und zwei Kindern und ist freiberuflich als Hebamme in der Wochenbettbetreuung tätig.

Keine Stellvertreterin

Allerdings konnte ihre bisherige Position der Stellvertreterin mangels Kandidatin nicht wieder besetzt werden. Nicole Herbrig wurde jedoch von den anwesenden Kolleginnen Unterstützung zugesagt. Immerhin konnte mit dieser Lösung das Problem der „verwaisten Kreise“ – also von Kreisgruppen, die keine Vorsitzende mehr haben und deren Kreisverbände aufgelöst werden musste – umgangen werden. Dies betrifft derzeit sieben Landkreise in Baden-Württemberg.

Ilse Offermann-Bartnik wurde mit einem persönlichen Geschenk für ihre Arbeit gedankt. Allerdings wird sie sich nicht komplett zurückziehen, sondern künftig die Pressearbeit des Verbands übernehmen. Zur Fortbildungs-Beauftragten sowie zur 1. Familien-Hebammensprecherin für den Kreis Biberach wurde einstimmig Elisabeth Liebhardt-Böhm aus Laupheim gewählt.