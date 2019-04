Nicht um den Schaden gekümmert

Die Polizei ermittelt in Riedlingen wegen Unfallflucht: Am Sonntag hat ein unbekannter Autofahrer ein Auto in Riedlingen beschädigt. Zwischen 14 und 17 Uhr parkte der VW am Tuchplatz.

Als dessen Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er hinten links eine Beschädigung. Ein Unbekannter war dagegen gefahren und hatte die Stoßstange eingedrückt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, war der Verursacher weggefahren. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden an dem VW schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin: Unfallflucht ist eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.