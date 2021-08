Ein Autofahrer hat die Polizei am Dienstag in Riedlingen aus dem Verkehr gezogen. Gegen 0.30 Uhr fuhr der 29-Jährige mit seinem Peugeot in der Daimlerstraße. Eine Polizeistreife beobachtete, wie er zunächst für einige Meter eine rote Ampel überfuhr und danach rückwärts fuhr. Daraufhin kontrollierten die Polizisten den Fahrer. Er roch deutlich nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei.