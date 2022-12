Nicht aufgepasst und aufgefahren

Am Montag ist ein Mann mit seinem Auto auf den Wagen einer Frau aufgefahren, die in Riedlingen an einer Ampel hielt. Gegen 13 Uhr fuhr eine 26-Jährige in einem Ford in der Straße „Neue Unlinger Straße“ in Richtung Unlingen. Sie hielt dann an einer Kreuzung, weil das dortige Licht der Ampel auf Orange wechselte. Ein 82-Jähriger, der zur selben Zeit dort fuhr, erkannte dies wohl zu spät. Er fuhr mit seinem VW auf den Ford auf. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf. Sie sicherte die Unfallstelle und fertigte auch Lichtbilder. Der Mann und die Frau erlitten keine Verletzungen. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf 4.500 Euro.