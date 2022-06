Neuwahlen – Amtsinhaber werden alle bestätigt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Corona-Pandemiebedingt hielt die Krieger- u. Reservistenkameradschaft Neufra nach über zwei Jahren Pause ihre Jahreshauptversammlung (JHV) mit Neuwahlen ab. Vorstand Elmar Musch begrüßte zu dieser außerordentlichen JHV namentlich den Bürgermeister der Stadt Riedlingen, Herrn M. Schafft, Ortsvorsteherin E. Götz, Stadtrat J. Reis, Ehrenmitglied R. Bannier sowie die anwesenden Vertreter der örtlichen Vereine.

Zu Ehren der verstorbenen Vereinskameraden Bernhard Bannier, Christian Johannsen und Alois Schirmer spielte ein Quartett des Musikvereins einen Trauerchoral.

Coronabedingt fiel der Vorstandsbericht von Musch kurz aus. Vom Lockdown März 2020 bis August 2021 ruhte das Vereinsleben fast komplett. Schriftführer Georg Maichel gab einen detaillierten Überblick über die letzten beiden Vereinsjahre mit den wahrgenommenen sowie entfallenen Aktivitäten.

In seinem Amt als Kassier berichtete Maichel über die Kassenbilanz der Vereinsjahre 2020 und 2021. Für die beiden bilanzierten Vereinsjahre konnte er insgesamt einen niederen zweistelligen Gewinn ausweisen. Die Kassenprüfer Bernd Baur und Werner Ströbele bescheinigten eine tadellos geführte Vereinskasse. Die Entlastung der gesamten Vorstandschaft wurde von BM Schafft vorgeschlagen und erfolgte einstimmig per Handzeichen.

Die seit November 2021 kommissarisch besetzten Vorstandsämter und Ausschussmitglieder standen zur Neuwahl an. Wiedergewählt und in ihren Ämtern bestätigt wurden: Vorstand Elmar Musch, Stellvertreter Ulrich Mischke. Zwei Ämter, Schriftführer und Kassier, hat weiterhin Georg Maichel inne. Ausschussmitglieder sind Karl Baisch, Markus Hepp, Thomas Kern, Josef Spies und Werner Stoermer. Kassenprüfer bleiben Bernd Baur und Werner Ströbele. Fahnenträger Karl Baisch, Stellvertreter Siegfried König. Die von J. Reis geleiteten Wahlen erfolgten einstimmig per Handzeichen.

Nach 20 Jahren stabiler Mitgliedsbeiträge wurde von Vorstand Musch die Anpassung dieser vorgeschlagen. Die Versammlung stimmte dem Vorschlag einstimmig zu.

Eine besondere Ehre wurde Ulrich Mischke zuteil. Nach 2-jähriger Vereinsausschussaktivität wurde Ulrich im November 1991 zum stellv. Vereinsvorstand gewählt. In Würdigung der Verdienste und seines Engagement für den Verein, über 30 Jahre eine wichtige Stütze für den ersten Vorsitzenden, wurde Ulrich durch die Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt.