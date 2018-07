Neufra Ortschaftsrat akzeptiert Benutzerordnung „zähneknirschend“

Der Gemeinderat hat die neue Benutzungsordnung für das Dorfgemeinschaftshaus Neufra zugestimmt. Auch der Ortschaftrat hat bereits grünes Licht dafür gegeben, wenn auch „zähneknirschend“, wie Ortsvorsteher Hermann Hennes im Gemeinderat kundtat.

Die Überarbeitung der Benutzungsordnung im Soziokulturellen Zentrum in Neufra war im Zuge der Genehmigung des Gesamtkomplexes mit dem Zentrum, der Halle und dem Musikerheim gefordert worden. Dies ist zum Schutz der Anwohner vor übermäßigem Lärm geschehen. Nun wurde die überarbeitete Ordnung dem Gemeinderat und zuvor dem Ortschaftsrat zur Zustimmung vorgelegt.

„Der Ortschaftsrat hat zähneknirschend zugestimmt“, so Hennes. Damit wolle man einen Schlussstrich ziehen unter die Angelegenheit. So wie die Benutzerordnung nun gehalten ist, ist Hennes aber nicht zufrieden. Vor allem werden die rigide Parkregelung kritisiert. So darf im auch bei Musikerproben nicht entlang des Kiesgrubenwegs geparkt werden. Die Park- und Stellplätze im Kiesgrubenweg dürfen nur bis 22 Uhr benutzt werden.

Grundsätzlich ist in der Ordnung festgehalten, dass das Parken für das Nutzen des Dorfgemeinschaftshauses und der Einrichtungen habe auf den ausgewiesenen Park- und Stellflächen stattzufinden. Dafür ist auch ein Ordnerdienst einzurichten.

Die Ordnung schreibt auch die bisherigen Regelungen fest. So dürfen im Dorfgemeinschaftshaus nur Veranstaltungen im Tagbetrieb bis 22 Uhr stattfinden. „Der der Nutzung zurechenbare Außenlärm muss bis 22 Uhr beendet sein“, heißt es in der Ordnung. Weiterhin gilt, dass zehn Veranstaltungen länger als 22 Uhr dauern dürfen. Der Einlass in die Donauhalle für Veranstaltungen hat über den Haupteingang zu erfolgen,d er der Straße „Eschle“ zugewandt ist.

Raucher dürfen nicht vor dem Haus, sondern nur im speziellen Raum rauchen und eine Außenbestuhlung bleibt verboten. Die Lärmschutzmaßnahmen in der Halle, etwa automatische Drosselung der Lautstärke, bleiben bestehen.