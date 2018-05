Neues mobiles Geschwindigkeitsmessgerät in Riedlingen

Dank einer Spende des Unternehmens Feinguss Blank hat die Stadt Riedlingen seit rund einer Woche eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage.

Diese ist derzeit in der Kirchstraße auf Höhe des Kolping-Bildungswerks aufgebaut. Aber gemessen werden die Fahrzeuge bereits in einem Abstand von rund 100 Metern. Wer unter den erlaubten 30 Stundenkilometern bleibt erhält ein grünes, lächelndes Smiley – wer schneller fährt ein rotes mit den Mundwinkeln nach unten. Geblitzt wird nicht.

Mit diesem Gerät komme man auch Wünschen aus dem Gemeinderat nach, die immer wieder Messungen eingefordert hätten, sagte Bürgermeister Marcus Schafft bei der offiziellen Übergabe des Geräts. Er dankte dem Unternehmen Feinguss Blank, das dieses einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. Das Unternehmen hat das Messgerät gekauft und nun der Stadt geschenkt. Im Gegenzug hat sich die Stadt verpflichtet, dass an sechs Monaten im Jahr in der Industriestraße auf Höhe des Betriebsgeländes gemessen wird. Ziel ist es die Sicherheit der Mitarbeiter in der nun stärker befahrenen Straße zu erhöhen, wie auch Alexander Augustin als Vertreter des Unternehmens betonte.

In den anderen Zeiten ist die Stadt frei, die Anlage an den sensiblen Stellen in der Stadt aufzustellen. Am jeweiligen Standort bleibt sie nur ein paar Wochen stehen, um einen Gewöhnungseffekt zu vermeiden, wie es bei der Übergabe hieß. Unser Bild zeigt bei der offiziellen Übergabe Alexander Augustin (rechts) und Bürgermeister Marcus Schafft.