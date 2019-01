Neues MLF für die Neufraer Wehr

Die Freiwillige Feuerwehr Neufra erhält ein neues Fahrzeug. Dieser Beschaffung haben die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses zugestimmt. Nach einem Vergleich mehrerer Fahrzeugtypen hat sich die Feuerwehr Neufra für ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) ausgesprochen. Dem schloss sich der Ausschuss an. Im Haushalt sind dafür 220 000 Euro eingestellt. Allerdings werden auch Zuschussanträge gestellt.

Bislang waren 160 000 Euro im Haushalt eingestellt. Doch das reiche bei weitem nicht mehr aus, so die Feuerwehrkameraden in ihrer Stellungnahme. Denn: „Die Preise auf dem Markt für Feuerwehrfahrzeuge ist regelrecht explodiert.“ Die Preisspanne bei den angebotenen Tragkraftspritzenfahrzeugen mit Wasser (TSF-W) reicht von 202 000 bis 282 000 Euro und beim MLF von 217 000 bis 294 000 Euro. Damit ist der MLF in der Anschaffung her teurer als der TSF-W. Dennoch haben sich Räte und Feuerwehr für den MLF entschieden, weil es für das Fahrzeug auch höhere Zuschüsse gibt: 66 000 Euro bei einem MLF und 52 000 Euro für einen TSF-W. Unterm Strich wäre damit ein MLF sogar billiger.

Aber auch in der Abwägung von Vor- und Nachteilen neigte sich die Waage zugunsten des MLF. Der MLF sei im Vergleich der etwas höherwertigere Fahrzeugtyp. Die feuerwehrtechnische Beladung sei bei beiden Fahrzeugtypen an sich identisch, jedoch hat das TSF-W eine separate und entnehmbare Pumpe, beim MLF ist diese fest eingebaut. Beide Fahrzeuge haben einen Löschwassertank.

Sowohl der Feuerwehrausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Riedlingen als auch der Ortschaftsrat haben dem zugestimmt. In einer Besprechung im Rathaus mit den beteiligten Fachämtern wurde der Beschaffungswunsch ebenfalls eingehende erörtert.

Die Kosten für 220 000 Euro werden im Haushalt 2019 eingestellt. Allerdings wurde diese mit einem Sperrvermerk versehen. Erst nach Zusage eines Zuschusses dürfen die Mittel bewirtschaftet werden.

Die Feuerwehr plädierte dafür, dass die Ausschreibung im April/Mai veröffentlicht werden soll, um noch eine Auftragsvergabe vor der Sommerpause möglich zu machen. Mit einer Zuschusszusage wird im Juni/Juli gerechnet. Sollte der Zuschuss abgelehnt werden, müsste die Ausschreibung wieder zurückgezogen werden. Die Ausschreibung wird von der Feuerwehr selbst vorbereitet, um Kosten in Höhe von rund 12 000 Euro zu sparen.

Eigentlich hätte Neufra das Fahrzeug schon 2018 erhalten sollen. Aber weil der Zuschuss 2018 abgelehnt wurde, wurde die Beschaffung um ein Jahr verschoben. Stattdessen wurde ein gebrauchtes Fahrzeug für Daugendorf im vergangenen Jahr beschafft.