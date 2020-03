Neues Leitungsteam löst Notvorstand ab

Bei der Vollversammlung des Jugendforums Riedlingen ist ein neuer Vorstand gewählt worden. Maren Roggenkamp löste als Erste Sprecherin Klaus Teschner ab.

Der Partyreigen, an dem sich das JuFo 2019 beteiligte, begann im Frühling mit der Teilnahme an „Riedlingen tanzt“ im April und setzte sich fort in der Ausrichtung des „Kleinen Rockfestival“ im Mai in Zusammenarbeit mit der MIR (Musikinitiative Riedlingen e.V.) im Rahmen des Riedlinger Flohmarktes auf der Donauinsel, sowie der Teilnahme an der „Markungsputzete“ und an „Riedlingen tanzt“ im Herbst. Organisiert wurde außerdem eine „Revivalparty“ und in Kooperation mit der MIR, unter dem Motto „MIR im Jufo“, erfolgte die Durchführung einer Akkustikrock-Party und eines Heavy-Metal-Abends. Alle Veranstaltungen waren ein voller Erfolg, berichtete KJlaus Teschner, und sollen neben weiteren im laufenden Jahr wiederholt werden. Außerdem wurden im vergangenen Jahr die „Große Musikanlage“ repariert, die Räumlichkeiten verschönert, sowie die Küche mit einem neuen Herd und Ofen ausgestattet. Der Kassenbericht verdeutlichze den Erfolg des „Neustarts“ in Zahlen.

Schafft: Viel erreicht

Bürgermeister Marcus Schafftbedankte sich beim Ersten Sprecher Klaus Teschner und dem restlichen (Not-)Vorstand für seine geleistete Arbeit. Mit Blick auf Geschäftsbericht und Kassenbericht bestätigte er, dass viel auf den Weg gebracht und viel erreicht worden sei. Es zeichne sich auch für die Zukunft ab, dass dieser Vorgang der Veränderung und Neugestaltung nicht abgeschlossen sei. Er ermahnte zu weiterhin ordentlichem Auftreten, Umgang und Verhalten und freue sich über eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Stadt und Gemeinderat. Schafft schlug vor, dass sich das Jufo auch weiterhin mit anderen Institutionen abstimme: mit Kreisjugendring, der Sozialarbeiterin der Schulen, dem Ordnungsamt und der Offenen Jugendarbeit (Haus Trap, betreut durch das Haus Nazareth). Denn das sei wichtig für ein selbstverwaltetes Jugendhaus, von denen es in Süddeutschland nur noch wenige gebe.

Die Neuwahlen des Vorstandes wurden von Beirätin Lea Fritz geleitet. Der derzeit amtierende (Not-)Vorstand mit Klaus Teschner (Erster Sprecher) und Florian Schulze (Zweiter Sprecher), sowie den Beisitzern Bürgermeister Marcus Schafft, Christoph Gerster, Lea Fritz und Uwe Gehweiler möchte wollte einem Jahr auf Antrag und eigenen Wunsch den Vorstandsposten räumen und die Führung des Jugendhauses den Jugendlichen übergeben. Die genannten Personen begeben sich allerdings in einen eigens dafür gegründeten erweiterten Beirat, um den Jugendlichen weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Der neu gewählte Vorstand im Einzelnen: Maren Roggenkamp (Erste Sprecherin), Hieronymus Paul (Zweiter Sprecher), Klaus Teschner (Kassier), Oskar Schulte-Hindrik (Schriftführer), Lina Ilg (Amt für Inneres), Philip Wucherpfennig (Hausmeister), Jörg von Perbandt und Florian Schulze (Kassenprüfer).

Im weiteren Verlauf der Tagesordnung stellte der ehemalige Erste Sprecher und neue Kassier Klaus Teschner noch die neu geschaffenen administrativen Dokumente vor. Die anschließende Abstimmung über die Satzungsänderung erfolgte einstimmig.