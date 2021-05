Neues Geschäft belebt die Innenstadt

Am 5. Juni eröffnet der Laden „Unverpackt Grüner Zweig“ in Riedlingen, Marktplatz 13. Die Öffnungszeiten: 9 bis 19 Uhr, an Samstagen bis 16 Uhr. Mittagstisch zum Mitnehmen an Dienstagen zwischen 11.30 und 13.30 Uhr mit zwei Gerichten zur Wahl, auch vegetarisch und vegan.