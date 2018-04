Neues aus der Storchen-Szene von A bis Z

Sie klappern mit den Schnäbeln, polstern die Nester aus und brüten fleißig. Alle Nester von Alleshausen bis Zwiefaltendorf sind von Stochenpaaren besetzt. Die größte Storchendichte hat dieses Jahr Riedlingen mit sechs Nestern, gefolgt von Zell mit vier Nestern. In Zell sitzen die „schnellsten Brüter“ auf der Scheune. Da wurde um den 26. März mit der Brut begonnen, sagt Rainer Deschle, der Storchenbauftragte des Regierungspräsidiums Tübingen. 32 Tage später sollte der erste Nachwuchs aus dem Ei schlüpfen.

Rainer Deschle ist dieser Tage schwer unterwegs – von einem Storchennest zum anderen reist er, um die Störche und ihr Tun durchs Fernrohr im Auge zu behalten. Alle Nester des vergangenen Jahres sind wieder besetzt. Es sind sogar neue dazugekommen (die SZ berichtete). In Riedlingen hat es sich ein zweites Paar auf dem Rathausdach gemütlich gemacht. Das fand die menschliche Rathaus-Crew am Anfang nicht so prickelnd und versuchte die ersten Bauversuche zu unterbinden. Allerdings ließen sich die Störche nicht beirren, schleppten weiter Nistmaterial an und begannen am 12. April mit der Brut. Wer brütet, darf nicht gestört werden. Im Rathaus wird nun über ein Dach zum Schutze der Bushaltestelle nachgedacht. .Momentan sitzt ein Storch auf den Eiern, der andere schleppt Nahrung an. Bleibt zu hoffen, dass das Nest nicht in Schieflage gerät, den von unten sieht es aus, als liege es nur auf einer Seite auf den Zinnen des Daches. Allerdings haben es die Störche ganz schlau angestellt und die eine Seite an den Spitzen der Taubenabwehr festgemacht. Auch in Zwiefaltendorf teilen sich zwei Storchenpaare ein Dach. Dort sitzen die Tiere noch enger aufeinander, denn sie teilen sich das weitaus kleinere Kirchturmddach. Weitere Nester in Riedlingen sind auf dem Dornerhaus, im Baum vor der Grundschule, bei BayWa auf dem Turm und auf dem Kamin der Geschwister-Scholl-Realschule.

Duch die Kamera ins Nest geblinzelt

Ansonsten sieht die Storchenszene wie alle Jahre aus: In Ertingen wird in drei Nestern (Pfarrhaus, Rathaus, Dornröschen) gebrütet. In Erisdorf sitzen Storchs auf dem Rathaus und dank der Kamera (https://www.erisdorf.de/storch.html) ist der Mensch ganz nah dabei. In Andelfingen wird bei der Firma Anke, in Altheim bei der Kirche gebrütet. Auch der Lupusturm in Wilflingen ist wieder besetzt. Dort mussten die Nestbesetzer sich immer wieder gegen zänkische Widersacher wehren. In Daugendorf ist seit vielen Jahren die Zehnscheuer Heimat der Vögel, in Zwiefalten das Rathaus, in Unlingen das Pfarrhaus, in Uttenweiler das Gasthaus. Und in Zell, der kleinen Teilgemeinde Riedlingens klappern die Störche in vier Nestern mit den Schnäbeln – auf dem Mast an der Bushaltestelle, auf dem Pfarrhaus, dem Silo und der Scheune. Wenn alles gut geht, wird dort um den 26. April das erste Storchenkind in der Region schlüpfen.

Sehr weit oben wird in Betzenweiler auf der Kirche gebrütet und in Dürmentingen auf dem Kamin der Firma Brobeil. In Kanzach hat es sich ein Paar auf einem Strommast an der Straße nach Moosburg eingerichtet und in Moosburg selbst hat sich auch ein Paar eingefunden. Weitere „Federseeflieger“ gibt es in Alleshausen auf der Kirche, in Seekirch im Nest beim Sportplatz und auch auf dem Hausdach neben der Kirche. Da wird es dieses Jahr ernst, nachdem das Nest im vergangenen Jahr nur sporadisch besetzt war. Zumindest wird schon fleißig gebrütet. Die Tiefenbacher können stolz auf ihre drei Nester blicken, am westlichen und südlichen Ortsrand und auch in der Ortsmitte. Zwei Paare haben sich in Oggelshausen niedergelassen – eines am südlichen Ortsrand, das andere auf dem Landschulheim. In Bad Buchau wird auf dem Klosterdach und im Wackelwald gebrütet. Das sei die bisherige Storchenszene, so Deschle. Allerdings wie immer – ohne Gewähr.