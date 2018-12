Neuer Pfarrvikar kommt in die Seelsorgeeinheit

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für den Riedlinger Pfarrer Walter Stegmann und die Katholiken der Seelsorgeeinheit. Nach dem angekündigten Wechsel von Pfarrvikar Uwe Grau Ende Januar in die Seelsorgeeinheit Bussen bleibt den Gläubigen eine lange Vakanz erspart. Denn zum 1. April wird Pfarrvikar Mayanja Lutwama seinen Dienst in Riedlingen beginnen.

Lutwama stammt aus Kampala/Uganda, lebt aber seit über zehn Jahren in Deutschland und ist für Gemeinden der Diözese tätig. Neben dem Studium der Theologie hat der Pfarrvikar in Rottenburg Kirchenmusik studiert (Orgel und Klavier) und dort auch erfolgreich seinen Abschluss absolviert. Vor wenigen Tagen hat er auch von der Universität Tübingen den Doktortitel im Fach Theologie verliehen bekommen. Derzeit ist Mayanja Lutwama als Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Steinlach-Wiesatz nahe Mössingen tätig.

Lutwama, der sehr gut deutsch spricht, freue sich sehr auf die Arbeit in der Seelsorgeeinheit und sein Leben in Oberschwaben, berichtet Pfarrer Stegmann. Bei einem ersten Vorgespräch habe er den Pfarrvikar als sehr offenen und herzlichen Menschen erlebt.

Schreiben an Bischof

Damit ist ab April das Pastoralteam für die Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit wieder komplett. Lutwama wird sich, so wie bislang Pfarrvikar Uwe Grau, wohl vornehmlich um die Kirchengemeinden Daugendorf, Grüningen, Zell-Bechingen und Zwiefaltendorf kümmern. Dass diese Vakanz nur von kurzer Dauer bleibt, dafür hatten sich auch Pfarrgemeinderäte der Seelsorgeeinheit eingesetzt. In einem Schreiben an das Bischöfliche Ordinariat haben sie sich dafür stark gemacht, dass die Stelle von Pfarrvikar Grau alsbald wieder besetzt wird.

Wie berichtet wird Uwe Grau Ende Januar die Seelsorgeeinheit Riedlingen verlassen und in die benachbarten Seelsorgeeinheit Bussen wechseln. Grau ist seit 2013 Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Riedlingen. Davor war er von 2006 bis 2013 Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ulm-Böfingen und Ulm-Jungingen.