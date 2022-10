Neue Schwangerengruppe am Familienzentrum

Im Familienzentrum in Riedlingen wird es neben den bisherigen Krabbelgruppen auch ein Angebot für Schwangere geben, teilt das Familienzentrum mit. Am Donnerstag, 27. Oktober, um 20 Uhr findet erstmals in den Räumen des Familienzentrums, St. Gerhard Straße 1, Untergeschoss, ein Treffen für Schwangere statt. Der Treff soll eine Plattform bieten, auf der sich werdende Eltern über Unsicherheiten und Probleme austauschen können, oder auch neue Freundschaften schließen können.