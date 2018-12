Neue OEW-Ladesäule beim Friedhof

Die neue Ladesäule der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW) für Elektrofahrzeuge in Riedlingen ist betriebsbereit. Die E-Säule steht auf dem Parkplatz gegenüber des Friedhofs in Riedlingen. Die Säule in Riedlingen ist eine von acht E-Tankstellen, die im Landkreis Biberach von der OEW errichtet wurden (SZ berichtete). Diese sind Teil eines Netzes an E-Ladesäulen, die in von der OEW in den Landkreisen Alb-Donau-Kreis, Biberach, Bodenseekreis, Freudenstadt, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sigmaringen und Zollernalbkreis von der OEW finanziert und von der EnBW errichtet und betrieben werden. Insgesamt 54 Ladesäulen lässt sind geplant: Hintergrund. Im Umkreisen von jeweils nur etwa 50 Kilometern um jede Ladesäule soll ein dichtes Netz an Auflademöglichkeiten entstehen. Damit sollen künftig elektrische Autofahrten auch über Land besser möglich sein.