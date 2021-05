Neue Gleise für die Donautalbahn

Auf der Donautalbahn müssen zwischen Riedlingen und Rechtenstein die Gleise ausgetauscht werden. Eine Sperrung der Strecke von Pfingstmontag, 24. Mai, bis Sonntag, 6. Juni, ist dadurch unvermeidbar. Die Züge der Linie RE55 fallen zwischen Munderkingen und Riedlingen sowie in den frühen Morgenstunden (6 bis 8 Uhr) bereits ab Ehingen (Donau) aus, teilt die DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) mit. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingesetzt.

Die Linien RE55 und RB56 fahren zwischen Ulm und Ehingen beziehungsweise Munderkingen bis auf wenige Ausnahmen in den Tagesrandlagen unverändert. Reisende müssen aufgrund der längeren Fahrzeit der Busse die frühere Abfahrt in Munderkingen beachten. Ab 21 Uhr kommt es ab Riedlingen in Richtung Sigmaringen zu Fahrplanänderungen und Zugausfällen. In der Gegenrichtung fahren die Züge zwischen 4 und 8 Uhr in Sigmaringen früher ab.

Alternativ können Reisende mit Fahrziel Ulm Hauptbahnhof ab Sigmaringen um 5.35 Uhr sowie um 7.52 Uhr die Züge der SWEG nutzen, die ab Herbertingen ohne Halt über die Südbahn fahren.

Vom 22. bis 24. Mai kommt es aufgrund von Bahnsteigarbeiten zusätzlich ab Schelklingen in Richtung Ulm Hauptbahnhof zu Fahrplanänderungen.

Haltestellen der Ersatzbusse sind in Ehingen am Busbahnhof Steig 6; in Rottenacker, Bahnhof (nur in den frühen Morgenstunden); in Munderkingen am Bahnhof; in Obermarchtal, Sebastian-Sailer-Straße; in Riedlingen, in der Bahnhofstraße. Der Bahnhof Rechtenstein wird während der Baustelle von den Bussen des Ersatzverkehrs nicht angefahren. Fahrgäste müssen die Haltestelle in Obermarchtal in der Sebastian-Sailer-Straße nutzen.

Die geänderten Fahrpläne sind online auf bahn.de sowie im DB Navigator verfügbar. Die Bahn empfiehlt bei der Reiseplanung die abweichenden und teilweise längeren Fahrzeiten einzuplanen oder eine andere Verbindung zu wählen.