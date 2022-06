Neue Gesichter in der Hospizgruppe Riedlingen-Uttenweiler

Bei der Supervisionssitzung im Juni hat Christa Schwendele, Leiterin der Hospizgruppe Riedlingen-Uttenweiler, drei neue Mitglieder in die Hospizgruppe aufgenommen. Ulrike Knapp aus Riedlingen, Lena Mayer aus Erisdorf und Anja Harter aus Aderzofen schlossen ihre Ausbildung zur Hospizmitarbeiterin bei der Caritas Biberach ab und sind bereit für den Einsatz in der Hospizarbeit. „Die Verstärkung wird uns guttun, so können wir unser Angebot an Begleitungen für Schwerkranke und Sterbende auf mehr Schultern verteilen“, sagte Schwendele.

Die künftigen Hospizmitarbeiterinnen sind auf ihre anspruchsvolle Aufgabe gut vorbereitet, haben sie sich doch in ihrer Freizeit einer achtmonatigen fordernden Ausbildung unterzogen. Sie sind da, wenn sie gebraucht werden und wollen dazu beitragen, dass die letzten Monate, Wochen oder Tage für die Betroffenen und ihre Angehörigen würdevoll zu Ende gehen. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich und unentgeltlich.

„Es verwundert mich immer wieder, dass viele Mitbürgerinnen und Mitbürger unsere Gruppe und dieses Angebot nicht kennen und erst durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeheimen oder durch die Teams von Sozialstationen und Palliativversorgung darauf aufmerksam gemacht werden“, so Schwendele. „Es ist für alle von Vorteil, sich frühzeitig mit uns in Verbindung zu setzen, damit eine Beziehung zum Kranken beziehungsweise Sterbenden aufgebaut werden kann. Auch für die Angehörigen ist es hilfreich, jemanden mit Erfahrung in Tagen von Not, Ungewissheit und großer Anstrengung an seiner Seite zu haben.“

Anfragen können jederzeit an die Leitung der Hospizgruppe, Christa Schwendele, Telefon 07373/686, oder an die jeweilige Kirchengemeinde gerichtet werden.