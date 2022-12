Neue Fräse von der BLANK-Stiftung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im NWT-Unterricht der Klasse 11 läuft ein ambitioniertes Projekt: ein Auto soll selbständig fahren können. Wie das Fahrzeug genau aussehen soll, haben die Lernenden in technischen Zeichnungen veranschaulicht, dann in ein CAD-Programm eingegeben. Jetzt geht es an die Umsetzung. Während kleinere Teile des Autos im 3D-Drucker entstehen, der sie Schicht für Schicht aufbaut, kommt beim Fahrgestell ein gegensätzliches Verfahren zum Einsatz. Physiklehrer Dirk Massinger stellt eine Plexiglasplatte zur Verfügung, aus der einzelne Teile heraus gefräst werden. Das grobe Werkstück verliert Stück für Stück alles, was nicht gebraucht wird und weg muss. So entstehen Öffnungen für die Radhalterung und für den Einbau elektronischer Bauteile.

Die computergesteuerte CNC-Fräse, eine Schenkung der BLANK-Stiftung, ist ein zukunftsweisendes Werkzeug, mit dem Schülerinnen und Schüler am Kreisgymnasium umgehen lernen. Bei der Übergabe der Fräse waren Stiftungsgründer Werner Blank und seine Tochter Juliane Blank persönlich zugegen. Sie besuchten die Klasse 11a im Werkraum. Die BLANK-Stiftung unterstützt begabte junge Leute, sich auf zukünftige Aufgaben in Technik und Wirtschaft vorzubereiten. Die Feinguss-Blank GmbH, zu der sie gehört, ist Bildungspartnerin der Schule.

Das Kreisgymnasium arbeitet eng mit seinen Bildungspartnern zusammen. Wir berichten regelmäßig über gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen.