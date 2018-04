Neue Ausstellung in der Galerie Scopes

Die Ausstellung „Duo“ in der Galerie Ricki Scopes am Weibermarkt in Riedlingen geht heute zu Ende. Doch eine neue steht schon an: Am 1. Mai sind unter dem Titel „Der diskrete Charme des Kleinformats“ Werke von Gerda Mussotter und Ricki Scopes zu sehen.

Seit Sonntag, 8. April, waren in der Galerie die Bilder von Sandra Dreyer und Maria Benedico Morante zu sehen. Heute ist noch letztmals Gelegenheit, die Tier-, Landschafts- und Blumenbilder zu betrachten. Eine Finissage wird es nicht geben, aber Sandra Dreyer wird am heutigen Nachmittag anwesend sein.

Ab Dienstag, 1. Mai, bis zum 18. Mai sind Bilder von Gerda Mussotter und Skulpturen von Ricki Scopes zu sehen. Gerda Mussotter, die ursprünglich aus Bad Buchau stammt, hat sich der Aquarelltechnik verschrieben, Scopes zeigt Plastiken aus Mischtechnik und kleine Bronzeskultpuren. Die Vernissage, ab 11.30 Uhr, wird Friedrich „Fietze“ Weber musikalisch begleiten.