Neu: Yoga auf dem Wasser mit dem Stand-up-Paddelbrett

Der Kneippverein Riedlingen bietet ab Herbst wieder zahlreiche neue, aber auch bewährte Kurse und Workshops für gesundheitsbewusste Menschen aller Altersstufen an. Das Kursprogramm startet schon in dieser Woche mit den Hatha-Yoga-Kursen von Elfriede Möhrle und Annemarie Voss in Riedlingen sowie ab nächster Woche auch die Vinyasa-Yogakurse von Gabriele Pöndl in Riedlingen, Offingen und Obermarchtal. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher bittet der Verein um frühzeitige Anmeldung direkt bei den Kursleiterinnen oder beim Kneippverein Riedlingen.

Da es in dieser Woche noch einmal sehr warm werden soll, bietet die Yogalehrerin Gabriele Pöndl ganz kurzfristig am Mittwochnachmittag noch einen ganz besonderen Workshop an: Yoga auf dem Wasser – stehend, liegend oder sitzend auf einem sogenannten „Stand-up-Paddel“ dem SUP.

Stand-up-paddeln ist ein Trendsport. Ähnlich wie beim Surfen geht es auch hier darum, fest auf einen Kunststoffbrett stehend über das Wasser zu gleiten und gleichzeitig so flexibel wie möglich zu bleiben, um sich auf die unterschiedlichsten Wellen einstellen und im Gleichgewicht bleiben zu können.

Im Yoga geht es im Prinzip um etwas ganz Ähnliches, mit Hilfe von Atem- und Körperübungen versucht der Yogi ein Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele wieder herzustellen und steht dabei mit beiden Beinen auf der Erde oder der Matte. Da die Yogalehrerin Gabriele Pöndl seit drei Jahren begeistert SUP fährt, lag es für sie nahe, ihre beiden Leidenschaften: Yoga und SUP zu verbinden. Gemeinsam mit dem Kanusportanbieter KSO-Oberschwaben, die hier in Riedlingen Kanu- und SUP-Fahrten auf der Donau anbieten, hat sie einen Workshop konzipiert, der sowohl für SUP- als auch Yoga-Anfänger geeignet ist. Am Mittwoch, 12. September, bietet sie einen Einführungskurs „Yoga auf dem Stand-up-Paddelbertt (SUP)“ an den Schwarzachtalseen in Ertingen an. Der Kurs beginnt um 15 und endet gegen 17 Uhr.

Damit auch Yoga-Neulinge mitmachen können, liegt der Schwerpunkt auf einfachen Körper- und Atemübungen im Sitzen oder Liegen, die auch Ungeübte ganz entspannt auch auf dem SUP machen können. Einzige Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer schwimmen können. Anmeldungen direkt per Mail oder WhatsApp 01511/5753353 bei Gabriele Pöndl.

Neue Yogakurse:

Seit Montag, 10. September

Bürgersaal in Grüningen - 18.30 - 20 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene; 20.10-21:45 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene. Kursleitung: Elfriede Möhrle, Telefon 07371/3679, E-Mail: di-moehrle@t-online.de

Mittwoch, ab 12. September

Bewegungsraum der Joseph-Christian-Schule in Riedlingen -17.30 - 19 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene; 19 - 20.30 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene. Kursleitung: Annemarie Voß, Telefon 07586/5102, E-Mail: anpevoss@googlemail.com

Donnerstag, ab 13. September

Bürgerhaus in Zell-Bechingen - 18.30 - 20 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene; 20 - 21.30 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene. Kursleitung: Elfriede Möhrle, Telefon: 07371/3679, E-Mail: di-moehrle@t-online.de

Montag, ab 17. September

Bewegungsraum der Joseph-Christian-Schule in Riedlingen -17 - 18 Uhr: Yoga für ältere Menschen / Therapeutischer Yoga; 18 - 19.30 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene; 19.30-21 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene. Kursleitung: Gabriele Pöndl, Telefon 07374/914766, E-Mail: gabriele-poendl@t-online.de

Dienstag, ab 18. September

Johannes-Zwick-Haus, Riedlingen - 9 - 10.30 Uhr: Yoga für Frauen. Kursleitung: Gabriele Pöndl, Telefon 07374/914766, E-Mail: gabriele-poendl@t-online.de

Gymnastikraum des Kindergartens in Offingen - 18.30 - 20 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene. Kursleitung: Gabriele Pöndl, Telefon 07374/914766, E-Mail: gabriele-poendl@t-online.de

Mittwoch, ab 19. September

Dorfgemeinschaftshaus in Obermarchtal - 18 - 19.30 Uhr: Ashtanga-Yoga Basic Form (nur Fortgeschrittene); 19.40 - 21.10 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene. Kursleitung: Gabriele Pöndl, Telefon 07374/914766, E-Mail: gabriele-poendl@t-online.de

Donnerstag, ab 20. September

Gymnastikraum des Kindergartens in Offingen - 18.30 - 20 Uhr: Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene. Kursleitung: Gabriele Pöndl, Telefon 07374/914766, E-Mail: gabriele-poendl@t-online.de.