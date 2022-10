Netzwerktreffen „Auszeit für Körper und Seele“ in Münsingen

Ein Netzwerktreffen „Auszeit für Körper und Seele“ im Rahmen des Projekts „Starke Frauen – starkes Land“ des Landfrauenverbandes gibt es am 12. November, 9.30 bis 16.30 Uhr, im Hofgut Hopfenburg in Münsingen. Für Frauen im Familienbetrieb ist der Alltag mit besonderen Herausforderungen verbunden – ob im Betrieb, in der Familie oder persönlich. Vielfältige Rollen werden von den Frauen ausgefüllt – als Unternehmerin, Chefin, Partnerin, Ehefrau und häufig auch Mutter und Tochter oder Schwiegertochter. Die Überlastung ist immer nur einen Schritt entfernt. Hier setzt das Projekt „Starke Frauen – starkes Land“ an, gefördert vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Das dritte Netzwerktreffen am 12. November in Münsingenwidmet sich dem Thema „Auszeit für Körper und Seele“, hier geht es um Stressbewältigung, Gesundheitsprävention und Selbstfürsorge. Am Vormittag gibt Referentin Christiane Mayer, SVLFG, hierzu Impulse in einem Vortrag mit Diskussion und Austausch. Mit Stephanie Lange findet am Nachmittag ein Workshop statt, der den Lebensalltag der Frauen beleuchten soll. Alle Bäuerinnen und Unternehmerinnen der Region sind dazu eingeladen, die Mitgliedschaft beim LandFrauenverband ist keine Voraussetzung für die Teilnahme. Die Teilnahme inklusive Verpflegung kostet 15 Euro (zehn Euro für Mitglieder des Landfrauenverbands).