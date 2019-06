Nebenberuflich zum Master der Psychologie – ohne NC

Von Psychoanalyse über psychologische Diagnostik bis zu Persönlichkeits- und Verhaltensforschung: Die akademische Psychologie behandelt alle Bereiche des Lebens. Mit dem akkreditierten Master-Studiengang Psychologie bietet die SRH Fernhochschule mit Sitz in Riedlingen ab dem 1. Juli Studierenden mit einem psychologischen Erststudium die Möglichkeit, nebenberuflich und ohne NC und Wartesemester ihre Kenntnisse als Psychologe differenziert zu vertiefen.

„Der NC-freie Masterabschluss in Psychologie qualifiziert unserer Studierenden nicht nur in einer einzelnen Anwendungsrichtung wie zum Beispiel Gesundheitspsychologie oder Arbeits- und Organisationspsychologie. Mit vier Vertiefungsrichtungen bereitet der Studiengang die Studierenden auf jede berufliche Ausrichtung als Psychologe vor,“ erklärt Prof. Matthias Stapel, Studiengangsleiter Master Psychologie an der SRH Fernhochschule, die Besonderheit des Studiengangs. Zudem ermöglicht der Master-Abschluss eine anschließende Psychotherapeuten-Ausbildung in Baden-Württemberg.

Im Mittelpunkt des Studiums steht die Auseinandersetzung mit dem Erleben und Verhalten von Menschen. Neben den vier Vertiefungsrichtungen Klinische Psychologie, Markt- und Werbepsychologie, Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie sowie Gesundheits- und Umweltpsychologie behandelt das Studium zudem Themen wie psychologische Diagnostik, Kognition und Lernen sowie Kommunikation und Interaktion.

Das Studium eröffnet den Studierenden vielfältige Möglichkeiten, um als Psychologe in verantwortungsvollen Positionen im Bereich Konsumverhalten, Verbraucherschutz oder in einem arbeitsanalytischen und personalpsychologischen Kontext zu arbeiten. Absolventen des Master-Studiums Psychologie sind außerdem befähigt, freiberuflich im Bereich Beratung und Coaching sowie in öffentlichen und privatwirtschaftlichen Einsatzfelder wie in Bildungs- oder Forschungsinstitutionen tätig zu sein.

Vier Psychologie-Master

Damit bietet die SRH Fernhochschule vier NC-freie Masterabschlüsse in Psychologie an. Die beiden Master-Studiengänge Prävention und Gesundheitspsychologie (M.Sc.) sowie Wirtschaftspsychologie, Leadership & Management (M.Sc.) richten sich an Quereinsteiger ohne psychologisches Erststudium.

Für den Master Angewandte Psychologie mit Schwerpunkt Wirtschaft (M.Sc.) ist ein Psychologiestudium oder ein psychologienaher Studiengang Voraussetzung. Der neue Master Psychologie (M.Sc.) richtet sich ausschließlich an Studierende mit einen psychologischen Erststudium.