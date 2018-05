Narrenzunft in Sorge wegen Brandschutz

Bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch im Gasthaus „Kreuz“ in Riedlingen konnte Zunftmeister Thomas Maichel zahlreiche Aktive der Narrenzunft Gole begrüßen. Er bedauerte allerdings auch, dass in letzter Zeit einige sehr verdiente Weggenossen verstorben sind. Der mit rund 1370 Mitgliedern wohl größte Verein in Riedlingen ist ein wesentlicher Faktor für das kulturelle Leben in der Stadt und ein vorbildhaftes Beispiel gelebten Brauchtums. In seinem Tätigkeitsbericht gab er einen Rückblick auf zahlreiche gelungene Veranstaltungen unter anderem das schon legendäre Froschkuttelessen, welches im kommenden Jahr die 190. Auflage erfährt und bei dem regelmäßig auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann gerne dabei ist.

Eine Sorge teilt Maichel mit den Verantwortlichen der Stadt um Bürgermeister Markus Schafft – den Brandschutz in der Viehversteigerungshalle und wie es mit dem Stadthallenareal weitergeht. Die Narrenzunft ist aufgrund ihres umfangreichen Arsenals an Wagenmaterial, der Ausrüstung und des Narrenhäs auf Lagerräume in der Nähe des Festplatzes angewiesen. Bürgermeister Schafft war an der Mitglieder-Versammlung anwesend, er nahm die Entlastung der Vereinsspitze vor, sie wurde von den Anwesenden einstimmig erteilt. Schafft stellte der Narrenzunft Gole für ihre Arbeit ein hervorragendes Zeugnis aus und lobte das Engagement der Mitglieder, die einen wertvollen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt leisten.

Wirtschaftlich auf gesunden Füßen

Zunftmeister Maichel bedankte sich bei der Stadt Riedlingen und Bürgermeister Schafft für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung, ohne die die zahlreichen Veranstaltungen und das Mammutprogramm nicht möglich wären. Er dankte seinem Stellvertreter Lothar Sauter, den Vorstandskollegen und Funktionsträgern, sowie stellvertretend für die vielen Helfer und Akteure Mary Hofmann und Moni Wiedergrün, die er als die guten Seelen vom Kaplaneihaus bezeichnete. Ein Dank auch für die Gsälzspenden und den Helfern am Flohmarkt, dem Narrenrat, den Boppeles, den Maskengruppen, den Zimmerleuten, der Stadtkapelle, den Trommlern, dem Fanfarenzug und allen, die sich in der Jugendarbeit engagieren.

Der Bericht von Säckelmeisterin Nathalie Fischer glich der Präsentation des Finanzberichts eines Großunternehmens mit zahlreichen Wirtschaftszweigen. Absolut sicher trug sie ein umfangreiches Zahlenwerk in allen Details vor, welches erkennen ließ, dass die Narrenzunft Gole auch wirtschaftlich auf sehr gesunden Füßen steht. Bei einem bisherigen Mitgliedsbeitrag von zwölf Euro im Jahr ein musterhaftes Beispiel wirtschaftlicher Solidität. Ein leichtes Defizit entstand lediglich durch aufwendige Häs-Reparaturen. Zunftmeister Maichel empfahl auch deshalb eine Anhebung des seit 2008 unverändert bestehenden Mitgliedsbeitrag auf 15 Euro, was die Versammlung einstimmig annahm.

Kassenprüfer wiedergewählt

Die Kassenprüfer Armin Walter und Matthias Reichelt bescheinigten Säckelmeisterin Nathalie Fischer und Kassiererin Moni Sauter denn auch eine hervorragende Arbeit. Beide Kassenprüfer stellten sich der Wiederwahl und wurden einstimmig nominiert. Kurz und knapp die Berichte von Zeugmeister Stefan Kölzer, Boppelesmeister Martin Freitag, des Trommler- und Fanfarenzugs durch Steffen Mayer und der Bericht aus der Jugendarbeit durch Andrea Lutz, die gerne noch mehr Kinder und Jugendliche insbesondere in der Tanzgruppe aufnehmen würde. Die Jugendgruppen bieten monatliche Treffs und Aktionen, Ansprechpartner, Termine und das Programm findet man im Internet.

Einen aktuellen Ausblick gab Zunftmeister Maichel mit dem Hinweis auf das Stadtfest am Samstag, 30. Juni, das der Förderverein der Narrenzunft auf dem Wochenmarkt veranstaltet. Neu hierbei ist die „FZ-Hockete“, Fassanstich ist um 17 Uhr und ab 20 Uhr Abendunterhaltung mit der Live-Band „10FeetBeat“. Für nächstes Jahr sind Ausfahrten zu den Narrentreffen in Hirrlingen, Wangen und Bad Säckingen geplant, die Hausfasnet findet vom 27. Februar bis 5. März statt. Last not least dankte Maichel Kreuzwirt Sotto für die gute Unterstützung insbesondere auch beim Froschkuttelessen, einem der Highlights, der die Riedlinger Fasnet und die Narrenzunft Gole so einmalig macht.