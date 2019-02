Narrenmesse mit gereimter Predigt

Am Fasnetssonntag, 3. März, um 10.30 Uhr, werden, wie in den vergangenen Jahren, die Mitglieder der Riedlinger Narrenzunft den Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche mitgestalten.

Unter den Klängen des Fanfarenzuges halten die Riedlinger Masken dabei Einzug in die bunte Narrenschar.

Mit spitzer Feder und in Reimform wird Pfarrer Walter Stegmann predigen und Hans-Peter Lang wird an der heiteren Orgel mit Fasnetsvariationen aufwarten. Die spannende Frage am Schluss des Gottesdienstes: Wird es ein Georgsmädle oder ein Georgsknabe sein, dem in diesem Jahr das Georgsgewand zuteil wird? Spätestens am Ende des Gottesdienstes wird dieses Geheimnis gelüftet sein.