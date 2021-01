Närrisch geht es durchs ganze Jahr

Weil ja die Fasnet 2021 nahezu komplett ausfällt, hat die Riedlinger Narrenzunft Gole auch darauf verzichtet, ein „Golebüchle“ zu produzieren, was immer ein geschicktes Nachschlagewerk ist für sämtliche närrischen Termine in Riedlingen. Für Ersatz gesorgt haben aber die Narrenräte Wolle Böck, Michael Setz und Vizezunftmeister Lothar Sauter mit einem sehr schönen und hochwertigen „Golekalender“, den es jetzt in Riedlingen zu kaufen gibt.

Zwölf besondere Aufnahmen

Die Größe ist DIN A 4 Querformat und er ist doppelseitig bedruckt. Die Kalenderbilder sind Fotografien von Michael Setz, der als Marketing-Experte für die Zunft zuständig ist, die Homepage betreut und auch das virtuelle Golelädle aufgebaut hat. „Wir wollten seine schönen Bilder von der Fasnet auch mal in gedruckter Form präsentieren“, erklärt Wolle Böck. Das Titelblatt zeigt – wer hätte auch anders vermutet – die Gole mit ein paar grimmig dreinschauenden Golebegleitern. Neben dem Titelblatt gibt es weitere zwölf besondere Aufnahmen von Michael Setz, die sich auf jeden Fall das Jahr über gut an einer Wand machen.

Auf der Rückseite der Blätter finden sich Geschichten, Anekdoten und Informationen über einzelne Gruppen und Aktivitäten, die nicht nur an der Fasnet für den Gole „arbeiten“. „Das wollten wir mit dem Kalender auch zeigen“, sagt Wolle Böck, „es gibt so viele Ehrenamtliche, die das ganze Jahr über aktiv sind, um für das Gelingen der Riedlinger Fasnet zu sorgen.“ So gibt es eine Seite über den großen Flohmarktstand der Narrenzunft, über das traditionelle Helferfest im Sommer, über die fleißigen Hände, welche die Häser in Schuss halten, und über die Jugendarbeit, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch diese Seiten sind reichlich und schön bebildert und werden bei vielen wehmütige Erinnerungen wecken. Eine weitere Seite zeigt die Termine für die Fasnetsaison 2022, die hoffentlich stattfinden kann und wird.

Dem Käufer bleibt es überlassen, ob er den Kalender so an die Wand hängt, dass nur die Titelseite mit Kalendarium zu sehen ist oder gleichzeitig auch die Rückseiten. Närrisch ist der Kalender auch insofern, als das Kalendarium im März beginnt und erst im Februar 2022 endet. Für die Narrenzunft soll der Kalender, an dem auch viele Ehrenamtliche mitgearbeitet haben, indem sie Bilder zur Verfügung gestellt und Texte verfasst haben, auch eine Einnahmequelle sein, als Ausgleich für viele entgangene Aktionen, wie den Flohmarkt, das Stadtfest des Fördervereins und natürlich die Fasnet selbst.

Insgesamt 500 Exemplare hat die Zunft in einer ortsansässigen Druckerei produzieren lassen und diese werden zum Preis von jeweils 8,50 Euro verkauft. Sie werden eine schöne Erinnerung an die entgangene Fasnet bilden und man kann sich diese Erinnerungen an die Wand hängen.

Die schwäbisch-alemannische Fasnet zählt mittlerweile zum immateriellen Kulturerbe der Unesco, doch leider ist es so, wie Zunftmeister Thomas Maichel in seinem Vorwort zum Kalender reimt: „Es bleibt uns leider keine Wahl – die Fasnet 2021 gibt’s nur digital!“ Keine Umzüge, kein gemeinsames Singen, keine Stadtkapelle, kein Fanfarenzug und keine Bälle. Doch es gibt wenigstens, so Wolle Böck „ein außerordentliches Produkt für diese außerordentlichen Zeiten.“