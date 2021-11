Nächtliches Zwiefaltendorf ist abgebildet

Nach der erfolgreichen Adventskalender-Aktion im vergangenen Jahr erscheint in der Vorweihnachtszeit der „Adventskalender 2021“ der Musikkapelle Zwiefaltendorf. Hinter den 24 Türchen verbirgt sich nicht nur eine Süßigkeit, sondern ein täglicher Gewinn von 20 bis 100 Euro und darüber hinaus. Auch können Preise beim Kreismusikfest in Zwiefaltendorf vom 13. bis 16. Mai 2022 eingelöst werden. Die Ziehung der 24 Lose übernimmt der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende des Blasmusikkreisverbands Biberach, Karl Lamp, im Beisein der Verantwortlichen der Musikkapelle Zwiefaltendorf am 30. November.

Durch die große Nachfrage beim Hersteller wird das Produkt erst in der Woche ab dem 22. November erhältlich sein. Allerdings sind jetzt bereits Vorbestellungen möglich. Die Adventskalender werden rechtzeitig vor dem 1. Dezember erhältlich sein.

Firmen aus Zwiefaltendorf und Umgebung haben der Musikkapelle großzügige Geschenke für die Adventskalender-Aktion gespendet. Neben Warengutscheinen im Wert von bis zu 100 Euro gibt es auch Vesper-Pakete und musikalische Ständchen der Zwiefaltendorfer Musiker sowie zwei Plätze auf der Ehrentribüne beim Kreismusikfest zu gewinnen. Den Verkauf der Adventskalender zum Preis von zehn Euro übernimmt ab sofort die Brauerei Blank, Telefon 07373/643, sowie Vorsitzender Ludwig Schwendele, seine Stellvertreterin Andrea Münch aus Dächingen, Kassiererin Julia Arnold, Zwiefaltendorf, Johannes und Sarah Wiker aus Emeringen und das Autohaus Engst in Zwiefalten-Bach.