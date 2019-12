Nachwuchstalente beim Musiktag in Isny erfolgreich

Riedlingen/Isny (sz) - Emma und Leopold Hainzl vom Akkordeon-Orchester Riedlingen haben erfolgreich beim Bezirksmusiktag in Isny im Allgäu teilgenommen.

Sie haben sich über mehrere Wochen auf den Wettbewerb vorbereitet und das wurde am Ende belohnt. In der Kategorie Kammermusik mit Akkordeon haben sie zusammen den zweiten Platz ergattert und das Prädikat „hervorragend“ erspielt.

Emma Hainzl erspielte sich zusätzlich in der Kategorie Akkordeon Solo mit Standardbass das Prädikat „hervorragend“ und den 3. Platz. Das Akkordeon-Orchester Riedlingen gratuliert den beiden erfolgreichen Teilnehmern und deren Ausbilderin Cornelia Dick.

Wer gerne Akkordeon-Musik hört, den lädt das Akkordeon-Orchester am Sonntag, 8. Dezember, zum Schülervorspiel in die St. Gerhard Kapelle in Riedlingen ein. Die Schüler des Orchesters präsentieren bei Kaffee und Kuchen ihr Können. Beginn ist um 14.30 Uhr.